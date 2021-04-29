Rize'de "Kırsal Alan Yapılaşması" kapsamında yöre mimarisine uygun evler yapılacak
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Rize'de "Kırsal Alan Yapılaşması" kapsamında yöre mimarisine uygun evler yapılacak

Rize'de 'Kırsal Alan Yapılaşması' kapsamında yöre mimarisine uygun evler yapılacak
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Kültür Sanat

Rize Valisi Kemal Çeber, "Kırsal Alan Yapılaşması" çalışması ile kırsal alanda ev yapmak isteyenler için 7 tip proje belirlendiğini, vatandaşlara ücretsiz proje hizmeti sunulacağını söyledi.

Rize Valisi Kemal Çeber, "Kırsal Alan Yapılaşması" çalışması ile kırsal alanda ev yapmak isteyenler için 7 tip proje belirlendiğini, vatandaşlara ücretsiz proje hizmeti sunulacağını söyledi.

Rize Valisi Kemal Çeber, İsmail Kahraman kültür Merkezinde düzenlenen programda, kırsal yapılaşmayla ilgili belirlenen 7 tip projenin tanıtımını yaptı.

Çeber, burada yaptığı konuşmada, kentsel dönüşümün önemi kadar kırsal dönüşümünde önemli olduğunu belirtti.

Kırsal dönüşümün ilk önce mimari yapı ile olabileceğine işaret eden Çeber, sanat tarihçileri, mimar ve mühendislerle bir yıllık çalışmanın sonucu projenin ortaya çıktığını kaydetti.

Afet Risk Azaltma Planı'nın çıkarıldığını hatırlatan Çeber, bütün kamu kurumlarının bu plana göre hareket edeceğini, yapılaşmanın da bu çerçevede hem güvenli hem de yöre mimarisine uygun olması gerektiğini ifade etti.

Coğrafi sebeplerden dolayı afetlerde en çok mağduriyet yaşayan ilin Rize olduğunu hatırlatan Çeber, şu değerlendirmede bulundu:

"Afetlere karşı vatandaşlarımızı en üst seviyede koruyabilmek hem de hepimizin imrendiği bu coğrafyası ve doğası kadar güzel olan Karadeniz mimarisini, Rize mimarisini yaşatabilmek için projeyi başlattık. Kırsal tip yapılaşma projeleri için çalışıldı. Yedi tip projenin bütün detayları hazırlanmış. Bu proje ile hem coğrafyamızdaki kırsal alandaki izinli yapı sayısını artırmak istiyoruz. Afetlere karşı en sağlıklı biçimde insanlarımızı yaşatmak ve derelerin içinden ev toplamamak istiyoruz. Vatandaşlarımız açısından proje maliyetlerini en aza indirmek izin alma sürelerini en kısa hale getirmek istiyoruz."

Projelerin Özel İdare tarafından yapıldığı için izin sürecinin yaşanmadığını aktaran Çeber, "Kısa sürede inşaata başlanabiliyor. Yöresel mimariyi yaşatıyoruz. Yöresel cephe tasarımlarını uyguluyoruz ve süreç dinamik bir süreç. Gelen eleştiri ve desteklerle yeni proje ekleyebileceğiz. Tamamen yöre mimarisine uygun tasarlandı." diye konuştu.

Projeyi uygulayan ilk yüz kişinin zemin etüt maliyetinin de karşılanacağını ifade eden Çeber, "Her ilçede ve köyde belli sayıyı aşmayan, projeyi alanlara eşit yayılacak şekilde zemin etüt maliyetini karşılayacağız. Bu projeyi uygulamak isteyen vatandaş çok sağlıklı bir yapı kazanacak, kısa bir bürokrasi yaşayacak, baştan 50-70 bin lira arasında maliyetsiz inşaatına girişmiş olacak." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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