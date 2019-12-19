Yaşlı çift, ormanlık alanda feci şekilde can verdi! Ağaç kesmeye çalışıyorlardı
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Yaşlı çift, ormanlık alanda feci şekilde can verdi! Ağaç kesmeye çalışıyorlardı

Kendilerine ait ormanlık alanda ağaç kesmek isteyen çiftin üzerine kesmeye çalıştıkları ağaç devrildi. Talihsiz karı koca olay yerinde hayatlarını kaybetti.

19.12.2019 21:28 | Son Güncelleme: 19.12.2019 21:53

'de kestikleri ağacın üzerlerine düşmesi sonucu karı koca hayatını kaybetti. Kendilerine ait ormanlık alanda bulunan ağacı kesmeye çalışan çiftin cenazeleri otopsi yapılma küzere adli Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KENDİLERİNE AİT ARAZİDE AĞAÇ KESMEK İSTEDİLER

Olay, Rize'nin ilçesine bağlı Ortan köyünde meydana geldi. 69 yaşındaki ve 61 yaşındaki eşi 'ın kendilerine ait arazilerinde kestikleri ağaç üzerlerine düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri çiftin kestikleri ağacın üzerlerine devrilmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yeri jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı. Can verdikleri yerden alınan çift otopsi için Adli Tıp Kurumuna getirildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Yaşlı çift, ormanlık alanda feci şekilde can verdi! Ağaç kesmeye çalışıyorlardı
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