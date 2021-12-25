Rize'de kar nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rize'de kar nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapandı

Rize'de kar nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapandı
AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Rize'de 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 43 köyün yolu ulaşıma kapandı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (AA) - Rize'de 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 43 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Yağış dolayısıyla merkezde 5, Çamlıhemşin'de 7, Çayeli'nde 14, İkizdere'de 6 ve Pazar ilçesinde 11 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için 62 iş makinesi ve 73 personelle çalışma yürütüyor.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda yolların araç trafiğine açık kalması ve buzlanma olmaması için çalışmalara devam ediyor.

Rize'de kar nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapandı

Rize'de kar nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapandı

Rize'de kar nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapandı

Rize'de kar nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'ta kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köyde esaret yaşanıyor! Vatandaş elinde kürekle tünel oluşturuyor

Muş'ta kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köyde esaret yaşanıyor! Vatandaş elinde kürekle tünel oluşturuyor

AA / Muhittin Sandıkçı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title