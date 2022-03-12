Rize'de itfaiyeden güvercin kurtarma operasyonu - Haberler

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Rize'de itfaiyeden güvercin kurtarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rize'de itfaiyeden güvercin kurtarma operasyonu

Rize'de bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

ARDEŞEN, RİZE (İHA) - Rize'de bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Olay, Ardeşen ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Apartmanın en üst katındaki yuvasından yuvarlanarak havalandırma boşluğuna düşen 2 yavru güvercin, apartman sakini Cengiz Genç tarafından fark edilince hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile havalandırmaya düşen güvercinlerden 1'i kurtarılırken, diğerinin ise düşmenin etkisiyle öldüğü belirlendi.

Ses üzerine güvercinlerin apartman boşluğuna düştüğünü fark ettiğini dile getiren mahalle sakini Cengiz Genç, "Apartman boşluğundan gelen sesler vardı. Baktık bir güvercin ölmüş ve diğeri de çırpınarak bağırıyordu. Yaralı olduğunu düşünerek itfaiyeyi aradık. Onlar da sağ olsunlar gelip kurtardılar" dedi.

Olay yerine gelen Kaçkar İtfaiye Birliği erlerinden Mustafa Kutanoğlu ve Mustafa Çamalak ise "112'ye gelen ihbar üzerine olay yerine geldik ve apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru güvercini gördük. Yaralı güvercini mahsur kaldığı yerden kurtardık. Şimdi Ardeşen Belediyesine ait hayvan bakımevindeki veterinere teslim edeceğiz ve orada tedavisi yapılacak" şeklinde konuştu. - RİZE

Rize'de itfaiyeden güvercin kurtarma operasyonu

Rize'de itfaiyeden güvercin kurtarma operasyonu

Rize'de itfaiyeden güvercin kurtarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ardeşen, İtfaiye, Rize, 3. Sayfa, Haberler

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