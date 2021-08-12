Rize'de heyelanda bahçesi hasar gören okul, eğitime açılacak
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Rize'de heyelanda bahçesi hasar gören okul, eğitime açılacak

Rize'de heyelanda bahçesi hasar gören okul, eğitime açılacak
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel

RİZE'de, sağanak sonrası oluşan heyelanlarda bahçesi hasar gören Elmalı Köyü İlkokulu ve Ortaokulu ile ilgili AFAD ekipleri, rapor çalışmasını tamamladı.

RİZE'de, sağanak sonrası oluşan heyelanlarda bahçesi hasar gören Elmalı Köyü İlkokulu ve Ortaokulu ile ilgili AFAD ekipleri, rapor çalışmasını tamamladı. Binada hasar oluşmadığı tespit edilen raporda; çökme olan alana çift kademeli duvar yapılmasına ve onarım süresince de bariyerle tedbir alınarak okulda eğitime devam edileceği belirtildi.

Kentte, 9 Ağustos'ta öğle saatlerinde başlayıp, etkisini artıran şiddetli yağmur, sel ve heyelanlara neden oldu. Yaklaşık 8 saatte metrekareye düşen 123 kilogram yağışla su seviyesi yükselen bazı dereler taştı. İkizdere, Çayeli, Güneysu ve Kalkandere'de heyelanlar meydana geldi, yollar göle döndü. Ekipler, heyelan olan 35 farklı noktada hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Elmalı köyünde, heyelanla birlikte okul bahçesinin asfalt zemini kaydı. Toprak kayması nedeniyle bahçenin bir bölümü, dereye sürüklendi.OKUL EĞİTME DEVAM EDECEKAFAD ekipleri, okulla ilgili başlattığı inceleme çalışmalarını tamamladı. Bazı numuneler alan ekipler okulla ilgili raporu yayımladı. Binada hasar oluşmadığı tespit edilen raporda; çökme olan alana çift kademeli duvar yapılmasına ve onarım süresince de bariyer oluşturulup tedbir alınacağı okulun, eğitime devam edileceği belirtildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamda, "İlimizde yaşanan yoğun yağış nedeniyle merkeze bağlı Elmalı İlkokulu bahçesinin altında kopma meydana gelmiş ve okul bahçesinden 1,5 metrelik bir şeritte kopma yaşanmıştır. Okulda herhangi bir hasar oluşmamış olup kopan kısımla alakalı AFAD tarafından inceleme yapılmış, çift kademeli duvar yapılması suretiyle önlem alınacağı tespit edilmiştir. Eğitim öğretimin yapılabilmesi için onarım yapılıncaya kadar bahçede bariyer oluşturulup tedbir alınacak ve okulda eğitime devam edilecektir" denildi.

Rize'de heyelanda bahçesi hasar gören okul, eğitime açılacak
Rize'de heyelanda bahçesi hasar gören okul, eğitime açılacak
Rize'de heyelanda bahçesi hasar gören okul, eğitime açılacak
Rize'de heyelanda bahçesi hasar gören okul, eğitime açılacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş

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