Rize'de heyelan sonrası mezar 30 metre kaydı
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Rize'de heyelan sonrası mezar 30 metre kaydı

Rize'de heyelan sonrası mezar 30 metre kaydı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde bir mezar, şiddetli yağışlar neticesi yaşanan heyelanda yerinden 30 metre kaydı.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde bir mezar, şiddetli yağışlar neticesi yaşanan heyelanda yerinden 30 metre kaydı.

Büyükköy beldesi Demirciler Mahallesi'nde Ahmet Saruhan adlı vatandaşın kabri, 14 Temmuz tarihinde Rize'de şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda yerinden kaydı. Yaşanan afet sonrası mezarın kaydığını ve afetin korkusunu yaşadıklarını aktaran Yakup Saruhan, mezarlığın üst kısmının kaydığını, cesedin ise yerinde olduğunu belirtti. Saruhan, "Yağmur yağdığı zamanlar mezarlıkların olduğu bölgeyi her seferinde kontrol ediyorduk. Geçtiğimiz ay meydana gelen afette mezarlığımız heyelan sonrası yerinden kaydı. Mezarlığın üstü koptu, cenaze yerinde duruyor. Afet sonucunda elektriklerimiz kesildi, afetin zararlarıyla karşılaştık. Yollarımız da tehlikeli. Bir daha afet olursa yolumuz yok olacak endişesindeyiz. Büyük korku yaşadık" ifadelerini kullandı.

AFAD ekiplerince bölgenin kontrol edildiğini aktaran Saruhan, mezarlık için duvar yapılacağını söyledi.

(Kubilay Ateş/İHA)

Rize'de heyelan sonrası mezar 30 metre kaydı
Rize'de heyelan sonrası mezar 30 metre kaydı
Rize'de heyelan sonrası mezar 30 metre kaydı
Rize'de heyelan sonrası mezar 30 metre kaydı
Rize'de heyelan sonrası mezar 30 metre kaydı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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