Rize'de Hayati İnanç konferansına yoğun ilgi
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Rize'de Hayati İnanç konferansına yoğun ilgi

Hukukçu-Yazar Hayati İnanç, Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferans da sevenleri ile buluştu.

04.01.2020 16:17 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:22
Rize'de Hayati İnanç konferansına yoğun ilgi

Hukukçu-Yazar Hayati İnanç, Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferans da sevenleri ile buluştu.


Hukukçu-Yazar Hayati İnanç, Rize Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kırkambar ve Medeniyet Söyleşileri" adlı konferans da Rizelilerle buluştu. Yoğun katılımın olduğu konferansa 7'den 70'e herkes yoğun ilgi gösterirken vatandaşlar salona sığmadı. Ünlü yazarı yakından görmek isteyen vatandaşlar saatler öncesinde salonu doldururken, birçok kişi ise programı ayakta izledi. - RİZE

Kaynak: İHA
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