Rize'de etkili yağış ve heyelan; Çay bahçesinde mahsur kalanlar kurtarıldı

Rize'de etkili yağış ve heyelan; Çay bahçesinde mahsur kalanlar kurtarıldı (3)MAHSUR KALAN 2 KADIN DA KURTARILDIRize'nin Kalkandere ilçesine bağlı Soğuksu köyündeki sağanak nedeniyle debisi yükselen derenin taşması sonucu çay bahçesinde mahsur kalan Nuran (56) ve Fatma Aycibin (85) de, AFAD ve...