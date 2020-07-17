Rize'de dere yatağındaki yapılar kaldırılıyor Rize'de dere yatağındaki yapılar kaldırılıyorRİZE'de, metrekareye düşen 263 kilogram yağışın yol açtığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı, mahsur kalan 125 kişinin kurtarıldığı sel ve heyelanlarda risk taşıyan dere yatağındaki yapılar için harekete geçildi.

Rize'de dere yatağındaki yapılar kaldırılıyor

RİZE'de, metrekareye düşen 263 kilogram yağışın yol açtığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı, mahsur kalan 125 kişinin kurtarıldığı sel ve heyelanlarda risk taşıyan dere yatağındaki yapılar için harekete geçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla 4 iş yerinin yıkımı gerçekleştirildi. Çayeli ilçesinde pazartesi günü etkili olan sağanak sonrası Şairler Deresi taştı, cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, otomobiller hasar gördü. Sel ve heyelan bölgesinde önceki gün incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Eskipazar Mahallesi'nde dere yatağındaki yapıların kaldırılması talimatını verdi. Ekipler dere yatağında yer alan ve selde hasar gören 4 iş yerinin yıkımını gerçekleştirdi. BELEDİYE BAŞKANI: TEDBİR ALIYORUZ.

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Şairler deresini çevreleyen duvarların altını su alınca işletmelerin bulunduğu alanlarda çökme meydana geldiğini belirterek, 'Riskli yapıları kaldırıyoruz. Dere kenarında bulunan elektrik trafosunda hızlı bir şekilde kaldırılacak. Çayeli'nde benim gördüğüm ve yaşadığım 3 büyük sel felaketi. Önümüzdeki süreçlerde 4'üncünün olmaması için elimizden gelen tedbirin yerel yönetimler ve hükümet nezdinde yapacağız" dedi.

Kaynak: DHA