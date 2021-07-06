Denizde akıntıya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

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Rize'nin Çayeli ilçesinde, denizde akıntıya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Rize'nin Çayeli ilçesinde, denizde akıntıya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

İlçenin Kanlıdere Mahallesi Tünel mevkisinde serinlemek için girdiği denizde dalgaların da etkisiyle kaybolan 54 yaşındaki Hasan Furuncu'yu arama çalışmalarına, sabah saatlerinden itibaren yeniden başlandı.

Furuncu'nun bulunması için Rize Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi, Sahil Güvenlik ve Emniyet Timleri (SAGET) ile vatandaşlarca sahilden arama çalışması gerçekleştirildi.

Yaklaşık 2 kilometrelik alanda gerçekleştirilen çalışmalarda, dalış gerçekleştiren ekipler, akıntı ve deniz suyunun bulanıklığı nedeniyle henüz sonuç alamadı.

Denizden botlarla yapılan aramanın yanı sıra drone ile de alan incelendi.

Furuncu'yu arama çalışmalarının sahilden devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal