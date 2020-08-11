Rize'de çay bahçesinde heyelan böyle görüntülendi - Rize'de çay bahçesinde heyelan böyle görüntülendi Heyelanı görüp ağlamaya başlayan kızını sakinleştirmeye çalıştı Rize'de dünden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar bir çok noktada heyelana neden oldu.

- Rize'de çay bahçesinde heyelan böyle görüntülendi

Heyelanı görüp ağlamaya başlayan kızını sakinleştirmeye çalıştı

RİZE - Rize'de dünden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar bir çok noktada heyelana neden oldu. Bunlardan biri de merkeze bağlı Taşpınar köyünde bir çay bahçesinde yaşanırken, heyelan anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Taşpınar köyünde yaşanan yağışı cep telefonu ile evinden görüntülemeye çalışan bir kadın evinin önündeki çay bahçesinde yaşanan heyelan anına da tanık oldu. Yanında bulunan kızı heyelan anında korkuya kapılarak ağlamaya başlayınca anne o anlarda hep cep telefonu ile görüntü almayı sürdürdü hem de "Ayyyyy, korkma kızım korkma, yok bir şey yok anneciğim, bak orda kaldı korkma" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Kaynak: İHA