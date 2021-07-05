Rize'de 55 yaşındaki şahıs girdiği denizde kayboldu
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Rize'de 55 yaşındaki şahıs girdiği denizde kayboldu

Rize'de 55 yaşındaki şahıs girdiği denizde kayboldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize'nin Çayeli ilçesinde denize giren 55 yaşındaki şahıstan bir daha haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde denize giren 55 yaşındaki şahıstan bir daha haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı.

Olay, ilçeye bağlı Kanlıdere plajında saat 18.00 sularında meydana geldi. Bir arkadaşıyla beraber kumsalda denize ayaklarını sokan 55 yaşındaki Hasan Furuncu, bu sırada dalga kendisini ıslatınca denize girmek istedi. Arkadaşının dalganın yüksekliği konusunda uyarılarını dikkate almayan Furuncu denize girdikten sonra bir anda gözden kayboldu. Furuncu'nun gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşı kolluk kuvvetlerine haber verdi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı. Denizdeki dalgalar nedeniyle arama çalışmaları güçlükle sürdürülüyor. - RİZE

Rize'de 55 yaşındaki şahıs girdiği denizde kayboldu
Rize'de 55 yaşındaki şahıs girdiği denizde kayboldu
Rize'de 55 yaşındaki şahıs girdiği denizde kayboldu
Rize'de 55 yaşındaki şahıs girdiği denizde kayboldu
Rize'de 55 yaşındaki şahıs girdiği denizde kayboldu
Rize'de 55 yaşındaki şahıs girdiği denizde kayboldu
Rize'de 55 yaşındaki şahıs girdiği denizde kayboldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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