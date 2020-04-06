Rize'de 2 sağlık personeli korona virüsü yendi, görevlerine döndü
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Ahmet Uysal, Rize

Rize'de 2 sağlık personeli korona virüsü yendi, görevlerine döndü

Rize'de 2 sağlık personeli korona virüsü yendi, görevlerine döndü Rize'de korona virüs hastalığının tedavisinde görev aldıkları sırada virüs kaparak hasta olan iki hemşire, tedavilerini tamamlayarak yeniden göreve döndü.

06.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:42

Rize'de 2 sağlık personeli korona virüsü yendi, görevlerine döndü

RİZE - Rize'de korona virüs hastalığının tedavisinde görev aldıkları sırada virüs kaparak hasta olan iki hemşire, tedavilerini tamamlayarak yeniden göreve döndü.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koroner yoğun bakım hemşiresi 43 yaşındaki Ahmet Uysal ve enfeksiyon komite hemşiresi 35 yaşındaki Derya Yazıcı yaklaşık 15 gün önce görev yaptıklarını hastanede Covid-19 hastalığı belirtilerini göstermeleri üzerine test oldu. Test sonuçları pozitif çıkan hemşireler bağlı bulunduklarını hastanede tedavi gördü. Yaklaşık 10 günlük tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan hemşireler fedakarlık örneği göstererek görevlerine başladı. Sağlık personelleri görevlerinin ilk günü arkadaşları tarafından karşılandı. Sağlık İl Müdürü Dr. Mustafa Tepe ve hastane Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral hemşireleri ziyaret ederek, tedavilerini yakından takip eden Rize Valisi Kemal Çeber'in kendilerine göndermiş olduğu hediyeleri takdim etti.

"Lütfen korkmayın ve cesur olun"

Hemşire Derya Yazıcı ise, "Bundan on gün önce yaptırdığım test sonucunda pozitif olduğumu öğrendim. Tabi ilk başta herkesin yaşadığı gibi bir panik yaşadım ve korktum. Sonrasında tedavi sürecim hemen başlandı ve kısa sürede sağlığıma kavuştum. Şuan kendimi çok iyi hissediyorum. Herkese bu sürecin umut olmasını istiyorum. Lütfen korkmayın ve cesur olun" şeklinde konuştu.

"Şuan gayet iyiyim ve sağlıklıyım"

Yoğun Bakım Hemşiresi Ahmet Uysal da, "Bende panik ile başlayan sürecimden sonra hastanedeki tedavimi sürecim tamamlandıktan sonra kendimi karantinaya aldım. Şuan gayet iyiyim ve sağlıklıyım. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Tepe: "Arkadaşlarının yanına dönmek istediler"

İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, yaptığı açıklamada, zorlu sürçte onurlu ve gururlu bir gün yaşadıklarını belirterek, "Onurlu görevlerini cansiperane bir şekilde ifa eden bazı sağlık çalışanlarımız korona virüse yakalandı. Virüse yakalanan tüm personelimizin tedavileri gayet güzel ilerliyor. Bugün tedavisi bitmiş ve klinik olarak tamamen iyileşmiş iki personelimiz arkadaşlarının yanına geri göndü. Bizler onların biraz daha dinlenmesi için bu personellerimize izin vermemize rağmen onlar nasıl ki cephede yaralanan ve sonradan iyileşen kahraman askerlerimiz biran önce arkadaşlarının yanına dönmek istiyorlarsa bizim arkadaşlarımız da görevlerine, arkadaşlarının yanına dönmek istediler. Bizler kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.

Son günlerde İstanbul başta olmak üzere Rize'ye gelen ve 14 günlük izolasyon süreci devam eden vatandaşları uyaran Tepe, "Konulan kurallara uymalarını, asla ve asla dışarıya çıkmamalarını, zaten zorunlu ihtiyaçlarının vefa destek grupları tarafından karşılanıyor. Keyfimizle değil, mantığımızla ve vicdanımızla hareket etmek zorundayız. Zaman sabır ve fedakarlık zamanıdır. Bu süreçte alınan kararlara ve uygulanan kurallara harfiyen riayet eden, kişisel izolasyonuna, sosyal mesafesine, temassızlığına dikkat eden, mümkün olduğunda zorda kalmadıkça evinde kalan çok kıymetli ve bize en büyük desteği veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Rize'de 2 sağlık personeli korona virüsü yendi, görevlerine döndü

Kaynak: İHA

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Rize'de 2 sağlık personeli korona virüsü yendi, görevlerine döndü
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