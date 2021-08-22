Rize'de 12. Geleneksel Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği düzenlendi

Rize'nin Ardeşen ilçesinde "12. Geleneksel Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği" düzenlendi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde "12. Geleneksel Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği" düzenlendi.

Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde Formulaz Derneği ile Red Bull tarafından Formula 1 yarışlarına atıfta bulunularak, "Formula giderse Formulaz gelir" sloganıyla gerçekleştirilen şenlik, kadınlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride düzenlendi.

Kadınlarda 6, erkeklerde ise 51 kişinin yarıştığı organizasyonda, ilk olarak tahta arabaların görevlilerce yarışa uygun olup olmadıkları kontrol edildi. Yarışlar, 5'er kişiden oluşan gruplar halinde 1600 metrelik parkurda gerçekleştirildi.

Yarışların startı, kırbaç şeklindeki kalın ipin yere vurulduğunda patlama sesi çıkarmasıyla bilinen geleneksel yöntem Xaşattule ile verildi.

Sürücülerin zaman zaman tehlikeli anlar yaşadığı yarışlarda, bazı tahta arabaların tekerleği kırıldı, bazıları ise devrildi. Tekerleği kırılan tahta arabaları kullananlar yarışı bırakmak zorunda kaldı. Arabası kırılan kimi yarışmacıların ellerine aldıkları arabaları ile koşarak yarışı tamamlamaya çalıştığı görüldü.

Şenliğe dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı da katıldı.

Kendisi için hazırlanan araba ile kısa bir sürüş yapan Onbaşı, gazetecilere, etkinliği 4 yıldır takip ettiğini belirterek, "Daha önce hiç deneyimlemediğim bir şeydi, artık bunu da denemiş oldum. Bu ortamı yaşamak çok farklı bir duyguymuş. Gerçekten çok keyifli. Çok da heyecanlıyım aynı zamanda. İnanılmaz emek verilerek yapılıyor bu araçlar. Bu tarz emeklerin de bu şekilde değerlendirilmesi beni mutlu ediyor. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu tarz kültürlerin yaşatılması önemli." ifadelerini kullandı.

Formulaz Derneği Başkanı Murat Gül, AA muhabirine, geleneksel hale gelen etkinliği geçen yıl salgın dolayısıyla yapamadıklarını kaydederek, "Halkımız bu tür faaliyetleri çok özlemişti. Geçen yıl pandemiden dolayı es geçmiştik. Bu yıl çok güzel hazırlandık. Tahta araba kültürümüzü Tunca'dan tüm Türkiye'ye yayıyoruz." diye konuştu.

Yarışmacılardan Muhammet Kuyumcu da çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade ederek, adrenalini yüksek yarışlardan çok zevk aldığını ve 5 yıldır katıldığını söyledi.

Turan Selimoğlu ise ahşap ustası olduğunu ve yıllardır yarışlara katıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Çocukluğumuz bununla geçti. İçimiz dışımız kaynıyor ahşapla ilgili. Bu geleneği her zaman yaşatacağız burada. Allah sağlık verdikçe, Allah uzun ömür verdikçe aracım bu sahalarda olacak. Aracımın farklı bir tasarımı var. Bunlar Laz tasarımı. Bazen derler ki 'Lazların öğleden sonra kafası çalışmıyor.' Aslında full kafaları çalışıyor. Tasarım üzerine mucit. Yeter ki insanlarda azim olsun."

Selimoğlu, aracının hızlı gitmesi için tekerlerini taze tereyağı ile yağladığını belirtti.

Kadın yarışmacılardan Bilge Çakır, geçen senenin şampiyonu olarak, bu sene de birinci olmak istediğini kaydetti.

"Uçuruma düşmek yasaktır"

Tahta araba yarışlarında geçmişte yaşanan kazalar nedeniyle güvenlik önlemlerinin de artırıldığı gözlendi.

Yarış pistinin tehlikeli bölümlerinin kenarlarına saman balyaları konuldu. Lastik ayakkabı ve kıl çorap giydiği gözlenen yarışmacılar, olası kazalara karşı kask, kolluk ve dizlik taktı. Arabalarda metal aksam kullanılmasına izin verilmedi.

Yarışların yapıldığı parkurun kenarındaki "Dikkat tahta araba çıkabilir", "Uçuruma düşmek yasaktır", "Sollama yapmak yasaktır", "En keskin viraj 53 metre geride" yazılı tabelalar dikkati çekti.

Yarışlar sırasında yaşanabilecek olası kazalardaki yaralanmalara müdahale edecek sağlık ve jandarma ekipleri de parkur çevresinde önlem aldı.

Dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller verildi.

Etkinliği İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz de izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay