RİZE Çatıya, ağaca, yere çakılan yamaç paraşütü sporcusu Bırakamıyorum
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RİZE Çatıya, ağaca, yere çakılan yamaç paraşütü sporcusu Bırakamıyorum

Çatıya, ağaca, yere çakılan yamaç paraşütü sporcusu: BırakamıyorumRİZE'de dün yamaç paraşütü ile zemine sert iniş yaparak kaburga kemikleri kırılan ve hastanede tedavi altına alınan Gençlik Hizmetleri ve Spor eski İl Müdürü Ömer Yılmaz, o anları anlattı.

09.06.2020 16:15 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:26

Çatıya, ağaca, yere çakılan yamaç paraşütü sporcusu: Bırakamıyorum

RİZE'de dün yamaç paraşütü ile zemine sert iniş yaparak kaburga kemikleri kırılan ve hastanede tedavi altına alınan Gençlik Hizmetleri ve Spor eski İl Müdürü Ömer Yılmaz, o anları anlattı. Daha önce de bir düğün salonunun çatısına düşen, ağaca takılan Yılmaz, 'Her ne kadar tehlikeler atlatsam da yamaç paraşütünü bırakamıyorum' dedi.

Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor eski Müdürü Ömer Yılmaz, Dağbaşı mevkiinden yamaç paraşütüyle atlayarak sahile inmek istedi. Rüzgarın yön değiştirmesiyle Yılmaz, Çorapçılar Mahallesi'nde bir evin önünde zemine sert iniş gerçekleştirdi. İndiği yerde kalan Yılmaz için ev sahipleri sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılmaz'ın kaburga kemiklerinin kırıldığı belirlendi.

ÇATIYA DÜŞTÜ, AĞAÇA TAKILDI

Ömer Yılmaz, Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olduğu dönemde kentin 500 metre zirvesindeki Boztepe'den yamaç paraşütüyle atladı. Atatürk Parkı'na inmek istediği esnada rüzgarın azizliğine uğrayan Yılmaz, aniden rüzgarın yön değiştirmesiyle havada zor anlar yaşadı. Yılmaz, denizle kumsaldaki kayalıkların kesiştiği noktanın üstünde süzülmeye başladı. Denize düşmemek ve kayalıklara çarpmamak için mücadele eden Yılmaz, sahilde denizin kesiştiği Genç Ayışığı Düğün Salonu'nun çatısına indi. Bacağından hafif sakatlanan Ömer Yılmaz, tehlike atlattı. Yılmaz bir denemesinde ise takıldığı ağacın tepesinde mahsur kalmıştı.

'TEHLİKE ATLATSAM DA BIRAKAMIYORUM'

Hastanede tedavisi süren Yılmaz, 'Yamaç paraşütü bireysel yapılan bir spordur. Dün Çorapçılar mevkiinde uçarken rüzgarın baskı yapmasıyla bir anda alçaldım. Paraşütün oturacak kısmı binanın saçağına değince paraşüt bir anda boşaldı. Tahminen 10 metre yükseklikten bahçeye düştüm. Bahçenin tam yanında beton vardı. Eğer oraya düşseydim daha farklı sonucu olurdu. Daha önceleri de kazalar atlattım. Bu sporun doğasında var. Her ne kadar tehlikeler atlatsam da bırakamıyorum bu sporu. Düşme sonucu sadece kaburga kemiklerimde kırıklar var. Doktorlarım çok ciddi bir durum olduğunu söylemiyorlar' dedi.

RİZE Çatıya, ağaca, yere çakılan yamaç paraşütü sporcusu Bırakamıyorum

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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