Rize Belediyesi, su hattından inşa ettiği santralle elektrik üretimine geçecek
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Rize Belediyesi, su hattından inşa ettiği santralle elektrik üretimine geçecek

Rize Belediyesi, su hattından inşa ettiği santralle elektrik üretimine geçecek
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Rize Belediyesi, içme suyu ana şebeke hattına bağlı inşa ettiği "Elektrik Üretim Santrali" projesi ile elektrik üretimine geçecek.

Rize Belediyesi, içme suyu ana şebeke hattına bağlı inşa ettiği "Elektrik Üretim Santrali" projesi ile elektrik üretimine geçecek.

Belediye'den yapılan açıklamada, Kaplıca Mahallesi Dosma mevkiinde içme suyu ana şebeke hattına bağlı inşa ettiği "Elektrik Üretim Santrali" projesinin su deposu ve üretim binası tamamlanarak yapılan hat bağlantılarla birlikte elektrik üretimine yakında geçileceği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Rahmi Metin, belediyenin yatırım bütçesini arttıracak projeleri arasında yer alan hidroelektrik santrali, 400 metre rakımdan 100 metre rakıma inen içme suyu ana şebeke hattından faydalanacağını ifade etti.

Metin, şunları kaydetti:

"Rakım farkından oluşan basınç ve içme suyu hattının sürekli akım oluşturması sebebiyle günün 24 saati elektrik üretilebilecek. Proje alanında inşa edilen yeni su deposu ve santral binasında makineler kullanıma hazır duruma getirilirken, taşıyıcı su boru bağlantıları tamamlanarak yeni içme suyu deposuna su akışı sağlandı. Elektrik üretimi konusunda teknik bağlantıların sona yaklaştığı proje ile yakın bir zamanda elektrik üretimine geçilerek gelir elde edilecek. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte elde edilecek gelir Rize Belediyesi tarafından altyapı ve benzeri yatırımlarla yeniden vatandaşa geri hizmet olarak dönmüş olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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