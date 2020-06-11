Rize-Artvin Havalimanı nerede? Rize-Artvin Havalimanı ne zaman hizmete girecek? Rize-Artvin Havalimanı'nda son durum ne?
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Rize-Artvin Havalimanı nerede? Rize-Artvin Havalimanı ne zaman hizmete girecek? Rize-Artvin Havalimanı'nda son durum ne?

Ülkemizde deniz üzerine inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nın yapımı devam ederken birçok soru gündeme geldi.Rize-Artvin Havalimanı tam olarak nerede? Rize-Artvin Havalimanı ne zaman hizmete girecek? Merak edilen tüm cevaplar sizler için haberimizde..

Rize-Artvin Havalimanı nerede? Rize-Artvin Havalimanı ne zaman hizmete girecek? Rize-Artvin Havalimanı'nda son durum ne?
11.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:32

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI NEREDE?

Rize merkeze 34, Artvin'e ise 75 kilometre uzaklıktaki Yeşilköy ve Pazar sahili mevkisine inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı, Türkiye ve Avrupa'nın Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından ikinci deniz üzerine dolgu havalimanı olacak.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI PİST UZUNLUĞU

Uluslararası konvansiyonel boyutta yapılacak havalimanının, 3 bin metreye 45 metrelik pisti, 265 metreye 24 metrelik taksi yolu denilen bağlantı yolu ve 300 metreye 120 metrelik de apronu olacak.

İniş kalkışlar için Boeing 737-800 tipi uçaklar referans alınarak projelendirilen havalimanında, yaklaşmalarla birlikte 4 bin 500 metrelik alanda denize paralel olarak doğu batı aksında bir pist ve pist bağlantı yolları yapılıyor.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI İNŞAATINDA SON DURUM NE?

Yüzde 68'i tamamlanan projede, tarama ve dolgu imalatı süren pist, apron ve taksi yolu sahalarında, önümüzdeki aylarda alt temel ve kaplama imalatlarına başlanması planlanıyor. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak. Havalimanının kule inşaatının da çay bardağı figürü olması kararlaştırıldı.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI NE ZAMAN HİZMETE GİRECEK

Sözleşmeye göre bitim süresi 2022olan fakat alınan tedbirler ile 29 Ekim 2020 tarihine kadar yetiştirmek istenilen Rize-Artvin Havalimanı'nın hizmete girme süreci korona virüs nedeniyle aksaklığa uğradı. Havalimanı sözleşme süreci bitmeden hizmete grmesi bekleniyor.

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