Rize-Artvin Havalimanı inşaatında üst yapılar şekillenmeye başladı Rize-Artvin Havalimanı inşaatında üst yapılar şekillenmeye başladı Türkiye'de Giresun-Ordu Havalimanı'nın ardından deniz dolgusu üzerine inşa edilen 2.

Rize-Artvin Havalimanı inşaatında üst yapılar şekillenmeye başladı

Türkiye'de Giresun-Ordu Havalimanı'nın ardından deniz dolgusu üzerine inşa edilen 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı'nın dolgu çalışmalarının yanı sıra üst yapı çalışmaları da sürüyor

RİZE - Türkiye'nin Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra denize dolgu yapılarak inşa edilen 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı inşaatının dolgu çalışmalarının yanı sıra üst yapı çalışmaları da sürüyor.

Üst yapı ihalesi bittikten hemen sonra kule kazıkları çakılan Rize-Artvin Havalimanı'nda terminal binası inşaatı hız kesmeden devam ederken, bugüne kadar yapılan çalışmalar sonrasında üst yapıda yüzde 2'lik bir ilerleme kaydedildi.

Dolgu çalışmalarına 2017 yılının şubat ayında başlayan ve 2022 yılının Ocak ayında bitmesi planlanan havalimanı inşaatında çalışmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim 2020 yılında kullanıma açılması talimatı sonrasında hızlanırken, bu talimatın üzerine günde sadece 60 ton olan dolgu dökümü yüklenici firma tarafından 120 bin tonlara çıkartıldı.

Trabzon Havalimanı'na alternatif olacak olan havalimanı Karadeniz yaylalarının turizm açısından ulaşılabilirliğini de daha kolay hale getirecek. Aynı zamanda Rize-Artvin Havalimanı bölgeye lojistik ve ticaret olarak da büyük katkı sağlayacak. Havalimanında sivil apronların yanı sıra askeri apronlar da yer alacak.

3 kilometre pist uzunluğu olacak

3 kilometre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pistin yer alacağı Rize-Artvin Havalimanı inşaatında günde 120 tona yakın dolgu 297 iş makinası ve 665 işçinin 24 saat aralıksız çalışmasıyla gerçekleşiyor. 2 adet taş ocağından dolgu için malzeme taşınan Rize-Artvin Havaalanı inşaatının dolgu alanında sadece taş, toprak, kaya gibi dolgu malzemesi kullanılmamakla beraber günlük 30 adet üretile bilinen, toplam ağırlığı 45 tonu bulan beton 'x' bloklarının da içerisine yer aldığı malzemeler ile dolgu işlemi gerçekleştiriliyor. Dolgu işlemi sadece iş makineleriyle bu iş için özel dizayn edilmiş gemilerle gerçekleştiriliyor. 7 bin 300 metre mendirek ile önce akıntı en aza indirilerek dolgu işleminde yapıldı Rize-Artvin Havaalanında işin yüzde 90'lık kısmını kapsayan 2 milyon 600 bin metrekare toplam dolgu alanında 85 milyon 500 bin ton dolgu yapılması planlanıyor.

Kaynak: İHA