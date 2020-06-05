Rize-Artvin Havalimanı inşaatında üst yapılar şekillenmeye başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rize-Artvin Havalimanı inşaatında üst yapılar şekillenmeye başladı

Rize-Artvin Havalimanı inşaatında üst yapılar şekillenmeye başladı Türkiye'de Giresun-Ordu Havalimanı'nın ardından deniz dolgusu üzerine inşa edilen 2.

05.06.2020 12:34 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:40

Rize-Artvin Havalimanı inşaatında üst yapılar şekillenmeye başladı

Türkiye'de Giresun-Ordu Havalimanı'nın ardından deniz dolgusu üzerine inşa edilen 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı'nın dolgu çalışmalarının yanı sıra üst yapı çalışmaları da sürüyor

RİZE - Türkiye'nin Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra denize dolgu yapılarak inşa edilen 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı inşaatının dolgu çalışmalarının yanı sıra üst yapı çalışmaları da sürüyor.

Üst yapı ihalesi bittikten hemen sonra kule kazıkları çakılan Rize-Artvin Havalimanı'nda terminal binası inşaatı hız kesmeden devam ederken, bugüne kadar yapılan çalışmalar sonrasında üst yapıda yüzde 2'lik bir ilerleme kaydedildi.

Dolgu çalışmalarına 2017 yılının şubat ayında başlayan ve 2022 yılının Ocak ayında bitmesi planlanan havalimanı inşaatında çalışmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim 2020 yılında kullanıma açılması talimatı sonrasında hızlanırken, bu talimatın üzerine günde sadece 60 ton olan dolgu dökümü yüklenici firma tarafından 120 bin tonlara çıkartıldı.

Trabzon Havalimanı'na alternatif olacak olan havalimanı Karadeniz yaylalarının turizm açısından ulaşılabilirliğini de daha kolay hale getirecek. Aynı zamanda Rize-Artvin Havalimanı bölgeye lojistik ve ticaret olarak da büyük katkı sağlayacak. Havalimanında sivil apronların yanı sıra askeri apronlar da yer alacak.

3 kilometre pist uzunluğu olacak

3 kilometre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pistin yer alacağı Rize-Artvin Havalimanı inşaatında günde 120 tona yakın dolgu 297 iş makinası ve 665 işçinin 24 saat aralıksız çalışmasıyla gerçekleşiyor. 2 adet taş ocağından dolgu için malzeme taşınan Rize-Artvin Havaalanı inşaatının dolgu alanında sadece taş, toprak, kaya gibi dolgu malzemesi kullanılmamakla beraber günlük 30 adet üretile bilinen, toplam ağırlığı 45 tonu bulan beton 'x' bloklarının da içerisine yer aldığı malzemeler ile dolgu işlemi gerçekleştiriliyor. Dolgu işlemi sadece iş makineleriyle bu iş için özel dizayn edilmiş gemilerle gerçekleştiriliyor. 7 bin 300 metre mendirek ile önce akıntı en aza indirilerek dolgu işleminde yapıldı Rize-Artvin Havaalanında işin yüzde 90'lık kısmını kapsayan 2 milyon 600 bin metrekare toplam dolgu alanında 85 milyon 500 bin ton dolgu yapılması planlanıyor.

Rize-Artvin Havalimanı inşaatında üst yapılar şekillenmeye başladı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı Haber
Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı Haber
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada! Haber
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı Haber
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor
Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı
Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı
Libya ordusu, kuşatmaya aldığı Terhune kentinde Hafter'e bağlı milis liderini yakaladı
Libya ordusu, kuşatmaya aldığı Terhune kentinde Hafter'e bağlı milis liderini yakaladı
Trabzonspor'da son yapılan koronavirüs testinde pozitif sonuç çıkmadı
Trabzonspor'da son yapılan koronavirüs testinde pozitif sonuç çıkmadı
ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü
ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi
Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük
Kasaptan 200 kilo et çalan hırsızlar, birbirlerini öperek kutladı
Kasaptan 200 kilo et çalan hırsızlar, birbirlerini öperek kutladı
Tanju Çolak'tan yabancı futbolculara tepki: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış
Tanju Çolak'tan yabancı futbolculara tepki: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış
George Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan 3 polis için 750 bin dolar kefalet bedeli konuldu
George Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan 3 polis için 750 bin dolar kefalet bedeli konuldu
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Böyle insanlık olmaz olsun! İçi barut dolu ananasın yedirildiği fil hayatını kaybetti
Böyle insanlık olmaz olsun! İçi barut dolu ananasın yedirildiği fil hayatını kaybetti
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fahrettin Koca Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Ebru Şallı Tilbe Saran Hande Erçel Rafet El Roman
Spor Falcao Ali Koç Mete Gazoz Mehmet Aurelio Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Libya Fenerbahçe Türk Lirası Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Rize-Artvin Havalimanı inşaatında üst yapılar şekillenmeye başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 12:40:56. #1.15#
title