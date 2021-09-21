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Rize AFAD'a Dadaş müdür

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Rize AFAD'a Dadaş müdür

Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde, Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü görevini yürüten Mehmet Rıza Andiç, Rize AFAD İl Müdürlüğü görevine atandı.

Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde, Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü görevini yürüten Mehmet Rıza Andiç, Rize AFAD İl Müdürlüğü görevine atandı.

Mehmet Rıza Andiç, 2017 yılından beri AFAD Erzurum'da Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Andiç, son yıllarda meydana gelen ve ülkemiz derinden etkileyen Elazığ, İzmir, Bingöl Depremi, Van'da meydana gelen Çığ olayı, Giresun, Rize sel olayı ve son olarak Sinop'ta meydana gelen sel olayında koordinasyon görevinde aktif rol aldı.

10.09.2021 tarihli İçişleri Bakanlığı oluru ile Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürü olarak atanan Mehmet Rıza Andiç evli ve 2 çocuk babası.

Erzurum AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü görevine vekaleten Yavuz Kaya getirildi. - ERZURUM

Rize AFAD'a Dadaş müdür

Rize AFAD'a Dadaş müdür

Rize AFAD'a Dadaş müdür

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