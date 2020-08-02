RİZE ADRENALİN TUTKUNLARININ YENİ GÖZDESİ 'İNSAN SAPANI?
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RİZE ADRENALİN TUTKUNLARININ YENİ GÖZDESİ 'İNSAN SAPANI?

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde adrenalin tutkunları 'İnsan Sapanı' ismi verilen ve fırlatıldığında saniyede 100 kilometreyi bulan hıza ulaştıran mekanizmayla heyecan yaşıyor.

02.08.2020 09:21 | Son Güncelleme: 02.08.2020 09:27

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde adrenalin tutkunları 'İnsan Sapanı' ismi verilen ve fırlatıldığında saniyede 100 kilometreyi bulan hıza ulaştıran mekanizmayla heyecan yaşıyor.

Ardeşen-Çamlıhemşin ilçeleri arasndaki Fırtına Vadisi, tatilcileri ağırlıyor. Vadide kurulan ve İnsan Sapanı' adı verilen özel platformun arasına lastiklerle oluşturulan düzeneğe emniyet kemerleri ile bağlananlar ATV araç ile geriye doğru çekilerek fırlatılıyor. 25 metre fırlatılan ve saniyede 100 kilometreyi bulan hıza ulaşanlar, adrenalin yaşıyor.

'KAZ UÇAYİ, LAZ UÇURAYİ'

İşletmeci Engin Altıparmak, İnsan Sapanı adını verdikleri mekanizma ile misafirlere adrenalin dolu bir an yaşattıklarını belirterek "Fırtına deresinde alternatif sektörlere bakarken bir gün internette böyle bir sistem gördüm. Daha çok yurt dışında yapılan ve adrenalin tutkunların tercih ettiği bir şey olduğunu öğrendim. Bu sistemi yöremizde kurma kararı aldım. Sistem için gerekli tüm malzemeleri lisanslı ve sertifikalı ürünleri kullanarak bunu yaptım. Bölgede tek olan bu sistem adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi oldu. Sisteme 'kaz uçayi, Laz uçurayi' sloganını koyduk" dedi.

'BÖYLE BİR ŞEY DAHA ÖNCE YAŞAMADIM'

İnsan sapanına binen Dilan Akkaya, "İlk bindiğimde çok korkuyordum. Birazda tedirgindim. En fazla ne olabilir diye kendimi sakinleştirdim. Bindikten sonra böyle bir şey daha önce yaşamadım. Çok keyifli bir anda ne oluyor anlamıyorsunuz. Bir kere daha binmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Eşinin ısrarı üzerine insan sapanına binen Hakan Akkaya da "Korkarak bindim ama bir kere daha binerim. Böyle zevkli bir şey olduğunu bilseydim daha önce gelir yapardım. Çok kısa sürüyor ama adrenalin dolu bir şey bu. Ben keyifle bindim. Keşke birazcık daha uzun sürseydi?? dedi.

RİZE ADRENALİN TUTKUNLARININ YENİ GÖZDESİ 'İNSAN SAPANI?

Kaynak: DHA

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