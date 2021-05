Rita Ora kimdir? Rita Ora aslen kaç yaşında, aslen nerelidir?

Rita Ora, Kosova asıllı İngiliz şarkıcı, güzelliği ve cesur pozlarıyla son dönemde güzelliğiyle dikkatleri çekiyor. Aynı zamanda oyunculuk yapan Ora, bir dönem David Backham'ın oğlu Brooklyn Beckham ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Peki Rita Ora kimdir? Rita Ora kaç yaşında, aslen nerelidir?

Esas adı Rita Sahatçiu olan Priştine Kosova doğumlu güzel yıldız, hem instagramda paylaştığı cesur pozlar, hem de güzelliğiyle son yıllarda adını sıkça duyurmaya başladı. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculukta yapan Ora, The Voice UK'un dördüncü sezonunda da jürilik yaptı. Rita Ora ile ilgili detaylı bilgi ve biyografisine haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

RİTA ORA KİMDİR?

Rita Sahatçiu Ora (d. Rita Sahatçiu, 26 Kasım 1990, Priştine, Kosova), Arnavut kökenli, İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu. 2012'de yayınlanan ilk albümü Ora, Birleşik Krallık'ta bir numaradan listelere giriş yaptı. Albümde Birleşik Krallık'ta liste birincisi olan "R.I.P." ve "How We Do (Party)" teklileri bulunmaktadır. DJ Fresh'in "Hot Right Now"undaki düetiyle zirveye ulaştıktan sonra, Ora art arda üç teklisi ile zirveye ulaşarak 2012 yılında Birleşik Krallık Tekliler Listesi'nde bir numara olan en fazla tekliye sahip sanatçı oldu. 2013 töreninde üç Brit Ödülü'ne aday gösterildi. İkinci albümünün ilk teklisi "I Will Never Let You Down", 2014 listelerine zirveden giriş yaparak Ora'nın Birleşik Krallık'taki dördüncü bir numarası oldu.Ayrıca 2014'te, Iggy Azalea'nın teklisi "Black Widow"da düet yaptı ve ABD'de üçüncü sıraya ulaştı. 2015'te, Ora The Voice UK'un dördüncü sezonunda jüri koltuğunda yer aldı.

Ora, 1990'de Priştine, Kosova'da Kosovalı Arnavut anne-babanın çocuğu olarak dünyaya geldi ve bir yaşındayken Birleşik Krallık'a taşındı. Batı Londra'da Portobello Road yakınlarında büyüdü, and attended St Cuthbert with St Matthias CE Primary School in Earls Court, öğrenimine "St Cuthbert with St Matthias CE Earls Court" ilkokulunda başlamıştır. Ardından "Sylvia Young Tiyatro Okulundan" ve sonra da "St Charles Catholic Sixth Form Koleji"nden mezun olmuştur. Rita genç yaşta şarkı söylemeye başlamıştır.

Annesi Vera Sahatçiu bir psikiyatr, babası Besnik Sahatçiu ise bir pub sahibidir. Ora'nın Elena adında bir ablası ve Don adında bir erkek kardeşi vardır. Adını dedesi Besim Sahatçiu'nun sevdiği film yıldızı Rita Hayworth'tan aldı. Rita Sahatçiu olarak doğdu, fakat babası daha sonra soyadına Ora'yı (Arnavutçada saat) ekletti, böylece kolayca telaffuz edilebilirdi.

MÜZİK KARİYERİ

2007–2010: Kariyer başlangıçları

Ora Londra civarındaki açık mikrofon oturumlarında ve bazen de babasının pub'ında sahne almaya başladı. 2007'de, Ora Craig David'in "Awkward" adlı parçasında göründüğünde ilk müzik yayınına sahip oldu and then again in 2008 on "Where's Your Love", featuring Tinchy Stryder, for which she also appeared in the music video. James Morrison'un albümü Songs for You, Truths for Me'nin iki şakısında bek vokal olarak düet yaptı. 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Birleşik Krallık adına yarışmak için BBC One'da yayınlanan Eurovision: Your Country Needs You'nun seçmelerine katıldı, fakat daha sonra kendisini hazır hissetmeyerek yarışmadan çekildi. Menajeri Sarah Stennett (aynı zamanda Ellie Goulding, Jessie J ve Conor Maynard ile birlikte çalışan), daha sonra HitQuarters'e Ora'nın, başarıyı yakalamak için tek şansınun bu olduğunu hissettiğini bu yüzden yarışmaya girdiğini anlattı. Her withdrawal followed her first meeting with her manager when she was reassured that she had genuine potential to make it as a solo artist and that performing in Eurovision would hinder rather than help her chances. Stennett, Amerikalı plak şirketi Rc Nation'dan Jay Brown ile temasa geçti ve ona Ora'dan söz etti. Brown Ora'dan New York'a uçmasını istedi, şirketin kurucusu olan Jay-Z ile tanıştı. Aralık 2009'da Ora, ABD'ye vardıktan sonraki 48 saat içinde Roc Nation'la anlaşma imzaladı. Aynı yıl, Jay-Z'nin "Young Forever" için olan videosunda bir kısa görüntüsü oldu. 2010'da, Drake'nin "Over" klibinde göründü. Anlaşmanın ardından, Ora bir albüm kaydetti ve bunu yayınlamak istedi, ancak şirketi buna karşı bir öneride bulundu ve çıkış albümü için başka bir içerik üzerine çalışmaya başladı.

2011–2013: Atılım

2011 boyunca, Ora YouTube'da çeşitli cover'lar ve çıkış albümü üzerine yaptığı çalışmaları hakkında videolar yayınladı. Videolar o sırada "Hot Right Now" şarkısı için kadın vokalist arayan DJ Fresh'in dikkatini çekti. Ora 12 Şubat 2012'de yayınlanan tekliye eşlik etti ve Birleşik Krallık Tekliler Listesi'nde bir numaraya yerleşti. Şubat 2012 boyunca, Drake'nin Club Paradise Turnesi dahilindeki Birleşik Krallık konserlerinin açılışında da yer aldı. Ora çıkış albümünde Ester Dean, will.i.am, Chase & Status, The-Dream ve Stargate ile çalıştı ve albümü tamamen bitirmesi iki yıl sürdü.

Eylül 2012'deki "Shine Ya Light" klibinin çekimleri sırasında Kosova Piriştina'da.

Çıkış albümünden Birleşik Krallık'taki ilk teklisi "R.I.P." (Tinie Tempah ile düet), 6 Mayıs 2012'de yayınlandı. Chase & Status tarafından yapılan şarkı Birleşik Krallık Tekli Listeleri'ne en üst sıradan giriş yaptı ve Ora'nın Birleşik Krallık'taki ilk solo bir numarası oldu. 12 Ağustos 2012'de, "How We Do (Party)" yayınlandı ve Birleşik Krallık ve İrlanda'da bir numaraya ulaştı. Bu, Ora'nın Birleşik Krallık'taki solo sanatçı olarak ikinci ve toplamda ise üçüncü bir numarasıydı. Şarkı Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya'da da ilk ona erişti.

Mylo Xyloto Turnesi'nde Coldplay'i desteklediği sırada, çıkış albümü adının Ora olacağını duyurdu. It was released on 27 Ağustos 2012'de yayınlanan albüm Birleşik Krallık Albümler Listesi'ne birinci sıradan giriş yaptı. Ora 2012 MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde En İyi BK/İrlanda Hareketi, En İyi Sanatçı ve Push Sanatçısı olarak aday gösterildi. Eylül 2012'de, Usher'in Ocak 2013'te başlaması planlanan Euphoria Turnesi kapsamındaki Birleşik Krallık konserlerinin açılışında yer alacağı duyuruldu. Son anda, turne Usher'in "mesleki ve kişisel taahhütleri" yüzünden ertelendi. 23 Ekim ile 30 Ekim 2012 arasında, Ora ilk turnesi olan Ora Turnesi'ne girişti, beş gün süren ABD turnesi MTV tarafından desteklendi.

"Shine Ya Light" 4 Kasım 2012'de yayınlandı ve onuncu sıraya yerleşerek Ora'nın Birleşik Krallık'taki art arda dördüncü ilk onda yer alan teklisi oldu. 28 Kasım 2012'de, Ora Arnavutluk'un Bağımsızlığının 100. Yıl Dönümü için Tirana, Arnavutluk'ta düzenlenen konserde özel konuk olarak sahne aldı. 11 Şubat 2013'te, Ora albümünün dördüncü ve sonuncu teklisi olan "Radioactive"yi yayınladı. Ora çıkış albümünü desteklemek için 28 Ocak ile 13 Şubat 2013 arasındaon iki gün süren "Radioactive Turnesi"ne çıktı. 2013 BRIT Ödülleri'nde üç dalda aday gösterildi.

2013–günümüz: Yaklaşan ikinci stüdyo albümü

2013'te Sepang, Malezya'da sahne alıyor

14 Ocak 2013'te, Ora ikinci albümünün daha açık ve ilkine göre daha fazla yönlü olacağını açıkladı. 26 Şubat 2013'te, she revealed to Digital Spy'a ikinci albüm için Dev Hynes ile çalışıyor olduklarını ve kayıtın bir "parti kızı"nı farklı bir açıdan göstereceğini açıkladı.

23 Mart 2013'te, Ora Princess Grace Foundation'ın yararına Monte Carlo'da Karl Lagerfeld tarafından düzenlenen etkinlik Le Bal de la Rose du Rocher'de özel konuk olarak sahne aldı.24 Mayıs 2013'te, Ora was the headline act on 1Xtra Arena/In New Music We Trust stage at Radio 1's Big Weekend. On 28 June 2013, Ora performed on the Pyramid Stage at Glastonbury.-

30 Ocak 2014'te, ikinci stüdyo albümünden ilk teklinin Calvin Harris tarafından yapılan "I Will Never Let You Down" olacağını duyurdu. 18 Mayıs 2014'te, şarkı Birleşik Krallık Tekliler Listesi'ne bir numaradan giriş yaptı ve Ora'nın liste birincisi olan toplamda dördüncü, solo sanatçı olarak ise üçüncü teklisi olmuş oldu.

Nisan 2014'te, Fuse'ye ikinci albümünde Diplo ve DJ Mustard ile düet yapacağını bunu yanı sıra Prince ile de birlikte çalışacağını açıkladı. Ora, Iggy Azalea'nın The New Classic albümünden "Black Widow" adlı teklisinde ona eşlik etti. Ağustos 2014'te, "Black Widow" Ora'nın Billboard Hot 100 listesinde ilk 10 arasında yer alan ilk şarkısı oldu. 14 Aralık'ta, National Building Museum'da çekilen Christmas in Washington'un 2014 yayınında sahne aldı. 22 Şubat 2015'te, 87. Akademi Ödülleri'nde Akademi ödülüne aday gösterilen "Grateful" şarkısını seslendirdi, şarkı Beyond the Lights filminde yer almıştı.

DİĞER GİRİŞİMLERİ

Oyunculuk

Ora 2004'te İngiliz filmi Spivs'de rol aldı.14 Aralık 2012'de Electronic Arts basına Rita Ora'nın The Sims 3:Seasons adlı video oyununda yer alacağını duyurdu.2013'te 90210adlı diziye ve Hızlı ve Öfkeli 6 filmine konuk oldu.Nisan 2014'te Koreli şarkıcı Hyuna ile Funny or Die programının "Girl, You Better Walk" bölümünde yer aldı.

Rita Grinin Elli Tonu kitabının filminde kitabın kahramanı Christian Grey'in kız kardeşi Mia'yı canlandırdı. Film çekimleri Aralık 2013'te başladı ve Şubat 2015'te gösterime girdi.

Reklam

2010'da"Roc Nation + Skullcandy Aviator Headphones" reklamında ve Calvin Klein'ın "CK one Lifestyle" kampanyasından yer aldı.Superga'nın 2013 İlkbahar/Yaz koleksiyonun yüzü seçildi.2013 yazında Material Girl'ün yeni yüzü oldu.8 Eylül 2013'te DKNY'nın New York Moda Festivalinde podyuma çıktı.DKNY'nın Resort 2014 ve DKNY My NY parfümünün yüzü oldu.12 Eylül 2013'te Rimmel London Ora ile ruj ve oje üzerine bir çalışma yapacağını duyurdu.Ocak 2014'te Adidas 2014 Sonbahar/Kış koleksiyonu için Rita ile çalıştığını duyurdu.Marks&Spencer'ın 2014 İlkbahar/Yaz"Leading Ladies" kampanyasının yüzlerinden biri oldu.Nisan 2014'te Roberto Cavalli ile Italian Fashion House kampanyasının reklamında rol almak için anlaşma imzaladı.

KİŞİSEL HAYATI

2012'nin başlarında Rob Kardashian ile ilişkisi olduğu dedikoduları çıktı ama Temmuz 2012'de Rita bu dedikoduları yalanladı ve belirtti "Bu gerçek bir ilişki değil. O harika biri. Çok iyi arkadaşız."dedi

Rita One Direction grubundan Harry Styles ve BBC'nin sunucusu Nick Grimshaw ile iyi arkadaşlar.

Rita Ora Kosovalı Arnavut etnik köken ve Arnavutça ve İngilizce bilmektedir, Rita Ora'nın "Elena" isimli bir ablası ve "Don" isimli bir küçük erkek kardeşi vardır.