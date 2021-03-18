Riskli binaların yıkılma anı kameraya böyle yansıdı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen 6'şar katlı 2 binanın yıkılma anı saniye saniye kameraya yansıdı

Ömerbey Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında eski binalar yıkılıyor. Daha önceden boşaltılan depreme dayanıksız binalar için çevre güvenliği alınarak yıkım işlemi başlatıldı. Sabah saatlerinde 6'şar katlı 2 bina önce kolonları daha da zayıflatılarak yıkıldı.

10 saniye içinde binalar yerle bir olurken, kontrollü yıkımda çevrede güvenlik tedbiri alındı. O anlar da kamerayla kaydedildi.

Bölgede yeni konutlar inşa edilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı