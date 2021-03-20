Riskli illerden olan Samsun'da HES haritası kırmızıyla kaplandı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'un HES uygulamasındaki haritada kırmızı olduğu görüldü. Kentte soğuk havaya rağmen vatandaşların deniz kenarına gidip bisiklet sürdü, çocuklar ise parklarda eğlendi. Bir vatandaş, "Maske takmayarak kendilerini kandırıp ateşe atıyorlar. Kaç kişinin hakkına giriyorlar" diyerek duruma isyan etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 6-12 Mart 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü Samsun'da, vaka sayısındaki devam eden artış Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. 3 Mart'ta haritadaki kırmızı oranı artarken, bugün ise vaka sayılarındaki yükselişe paralel olarak kent merkezi büyük oranda kırmızı renkle kaplandı.

Bugün hafta sonu olması nedeniyle soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen bazı vatandaşlar Atakum ilçesinde deniz kenarına giderek sahilde bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı, çocuklar ise parklarda oynadı.

"BAŞKA İNSANLARIN HAKKINA GİRİYORLAR"

Şehirde vakaların artmaya devam ettiğini belirten Gülcan Özdemir, "Vakalar arttı çünkü gençlerimiz dikkat etmiyorlar, insanlarımız dikkat etmiyorlar. Maske takmıyorlar, Kovid-19 olanlar dışarı çıkıyorlar. Allah'tan HES kodu var, insanları durduruyorlarmış HES kodunda kovid-19 olmasına rağmen hala inkar edenler bile oluyor. Kendimize dikkat etmemiz lazım, maskeye dikkat etmemiz lazım, evlerden mümkün mertebe dışarı çıkmamamız lazım. Mecbur olmadıkça dışarı çıkmıyorum herkesin kendisini sakınması lazım. Yazık günah değil mi? Başka insanların hakkına giriyorlar" dedi.

"HASTA OLUP SAKLAYANLAR DA OLUYOR"

Maske takmayanların kendilerini kandırıp ateşe attıklarını söyleyen Nejat Palisoğlu, "Kendisine saygısı olmayanın kimseye saygısı olmaz. Bu bataktan kurtulmamız için kendimizi dezenfekte etmemiz lazım, kanunlara uymamız lazım. Ben evden dışarı çıkmıyorum, kimseye yaklaşmıyorum, çift maske takıyorum. Biz hasta olursak devlete de yük oluyoruz. Fedakar doktorlarımız, hemşirelerimiz bizim için görev yapıyorlar. Hasta olup saklayanlar da oluyor. Madem sen hastasın, acısını biliyorsun, başkalarına da tattırma bu acıyı. Birlik beraberlik her şeyi yener, böyle bu koronadan kurtulabiliriz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı