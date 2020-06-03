Risk iştahı yüksek seyrini sürdürdü…
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Risk iştahı yüksek seyrini sürdürdü…

Ülkelerin koronavirüs pandemisi kaynaklı kısıtlamaları kademeli olarak kaldırmaya başlaması ve normalleşme adımları risk iştahına destek sağlıyor.

Risk iştahı yüksek seyrini sürdürdü…
03.06.2020 09:19 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:23

Endeks haftanın ikinci işlem gününde haftalık kazancını korumasını bildi. Global ve yurt içi imalat PMI verilerindeki toparlanma da iyimser beklentilere destek sağlıyor. Türkiye'nin CDS risk primi gerilemeye devam etse de yukarı yönlü hareketin başladığı 320 baz puan seviyelerinde oldukça uzakta. Türkiye'nin son dönemde ABD ve Çin arasında süregelen gerginlik ve ABD'deki protestolar takip ediliyor. Yatırımcılar risk iştahını sınırlayabilme potansiyeli barındıran gündem yerine daha çok iyimser beklentilere odaklanmış durumda. En kötünün artık geride kaldığına inanmak istiyor. TÜİK tarafından açıklanacak olan tüketici enflasyonu verisi bugün yurt içi piyasaların gündeminde bulunuyor. Asya piyasalarındaki pozitif seyir, ABD ve Avrupa vadeli işlemler tarafındaki pozitif fiyatlamalar risk iştahının yeni işlem gününde de yüksek olduğuna işaret ederken, endeksin güne artıda başlaması beklenebilir.

USDTRY… Enflasyon Verisi Takip Edilecek… Gelişen piyasa ülke para birimlerinin genel itibarıyla pozitif bir görünüm sergilediği haftada TL dolar karşısındaki kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Güne 6.81 seviyelerinde başlayan Dolar TL kuru doların global bazda değer kaybetmesiyle 6.68 seviyesine kadar gerilese de kurdaki gerilemenin devam etmesi için CDS priminde de kalıcı bir düşüşün eşlik etmesi gerekiyor. Yurt içi piyasalar bugün Mayıs ayı tüketici enflasyonu verisini takip edecek. Kritik tüketici enflasyonu verisi öncesinde Dolar TL kuru 6.70 seviyelerinde işlem görüyor.

EURTRY…7.50 Seviyelerinde…Euro'nun global bazda değer kazanmasıyla birlikte Euro TL Kuru 7.50 seviyelerinde işlem görüyor. Sabah saatlerinde yaşanan sınırlı yükselişlerin tepki alımı olarak değerlendirilmesi TL'nin global bazda değer kazanmasıyla birlikte Euro TL kurundaki gerilemenin devam etmesi beklenebilir.

EURUSD…PMI Verileri Toparlanmaya İşaret Etti…Euro küresel risk iştahındaki olumlu seyir ve Avrupa'da açıklanan teşvik paketlerinin etkisinde dolar karşısında son iki ayın en yüksek seviyesini gördü. Yarınki ECB toplantısı öncesinde ise opsiyon piyasasındaki fiyatlamalar bu seviyelerin toplantı öncesi görülebilecek en yüksek seviyeler olabileceğine işaret ediyor. Pandemi sürecinde 1.08-1.12 bandı içerisinde fiyatlanan Euro Dolar paritesi dün önemli bir direnç noktası olarak kabul edilen 1.1170 seviyesine kırarak 1.12 seviyesini test etti. ECB'nin Perşembe günü 500 milyar Euro tutarında acil tahvil alım programı açıklaması bekleniyor. Bu tutarın altındaki bir paketin Euro'daki iyimserliğin sorgulanmasına neden olması beklenebilir.

XAUUSD…Risk İştahındaki Yükselmeyle Birlikte Geriledi…ABD ve Çin arasındaki gerilimin devam etmesi, ABD'deki protestolara rağmen bir süredir güvenli varlık talebinden beslenen altın fiyatları dün akşam saatlerinden beri zayıf bir görünüm sergiliyor. Küresel risk iştahındaki toparlanma güvenli liman altında kar satışlarının gelmesine neden oldu.

GLDGR… Gram Altın Geriledi… Yeni işlem gününde altının ons fiyatındaki gerileme ve Dolar TL kurundaki gerilemeyle birlikte 371 TL seviyelerine kadar geriledi.

BRENT… Petrol Fiyatları Arz Kesintisinin Uzama Sinyaliyle Yükseldi… Rusya ve bazı diğer OPEC üye ülkeleri petrolde arz kesintisinin 1 ay daha uzatılmasından yana. Ekonomilerdeki toparlanma sinyalleri ve normalleşme adımları petrol fiyatlarına talep yönünden destek sağlıyor. Brent petrolün varili vadeli piyasalarda dün 39 $ seviyelerine kadar yükseldikten sonra bir miktar geri çekilerek 40 $ seviyelerinde. OPEC tarafından yapılan açıklamada, 179. Bakanlar Toplantısı'nın 9 Haziran Salı günü video konferans yoluyla yapılacağı duyuruldu.

SP500…ABD'de Endeksler Pozitif Seyrini Sürdürdü… Ekonomilerin koronavirüs kısıtlamalarını kademeli olarak kaldırması ve PMI verilerindeki toparlanma sinyalleri en kötünün artık geride kaldığına dair iyimserliğe destek sağlıyor. ABD'de ülke çapında yayılan protestolara ve siyasi gerilime rağmen Wall Street Main Street'ten ayrışarak pozitif seyrini sürdürdü.

Kaynak: Bültenler

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