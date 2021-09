Riot, Lost Chapter albüm çıkışından önce sanal Pentakill konseri yayınlayacak!

Bu yeni sanal deneyim oyun içi şampiyonlar etrafında dönecek.

Riot Games yaptığı açıklamaya göre, Pentakill'in yer aldığı sanal bir konser grubun yakında çıkacak olan albümü Lost Chapter'ın yayınlanmasından önce 8 Eylül'de saat 15: 00'te canlı olarak yayınlanacak.

Riot Games Müzik başkanı Toa Dunn; "Pentakill ile müzik ve hikaye anlatımında sınırları zorlamaya devam etmekten heyecan duyuyoruz" dedi. Wave, The Mill ve We Are Royale'deki ortaklarımızla birlikte, sanal eğlence deneyimlerinin geleceğinin ne olabileceğini göstermek için yola çıktık."

Sanal albüm deneyimi için Riot, etkinliğin yapılmasına yardımcı olmak için Wave ve The Mill markalarıyla iş birliği yapıyor. Online konser Wave'in kendi platformu wave.watch üzerinden yayınlanacak.

Pentakill en son bu yılın başlarında LCS Sezon Ortası büyük finalinde canlı performans sergiledi. Bu etkinlikte canlı bir grup yer alırken, bu yeni sanal deneyim oyun içi şampiyonlar etrafında dönecek.

2010 yılında, Pentakill ilk olarak League of Legends'a birkaç oyun şampiyonu için beş oyun içi kostüm yayınlandığında getirilmişti, bunlar; Sona, Kayle, Olaf, Karthus, Mordekaiser ve Yorick'ti.

Riot Games Music'e göre Lost Chapter, Pentakill'in yeni ses alemlerine girme arayışının ardındaki bir dizi metal alt türünü kapsayan bir konsept albüm olacak. Albüm, 8 Eylül'deki sanal konser deneyiminin tamamlanmasının hemen ardından yayın hizmetlerine sunulacak.

Kaynak: Playerbros