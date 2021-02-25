Riot Games, LoL Fenerbahçe Espor oyuncusu Lenom'u maçlardan men etti!
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Riot Games, LoL Fenerbahçe Espor oyuncusu Lenom'u maçlardan men etti!

25.02.2021 10:49 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:04
Riot Games, LoL Fenerbahçe Espor oyuncusu Lenom'u maçlardan men etti!

Riot Games, 1907 Fenerbahçe Espor oyuncusu Lenom'un Şampiyonluk Ligi ve Akademi Ligi maçlarından 1 Mart 2021 tarihine kadar men edildiğini duyurdu!

Riot Games tarafından yapılan açıklamada, 1907 Fenerbahçe Espor'un genç üst koridor oyuncusu Lenom'un 1 Mart 2021 tarihine kadar maçlardan ihraç edildiği duyuruldu. Riot Games yaptığı açıklamada Lenom'un aldığı cezayı ve sebebini de açıkladı.

RIOT GAMES, LENOM'UN ALDIĞI CEZAYI BELİRTTİ

Riot Games, "1907 Fenerbahçe oyuncusu Lenom, oyun içinde sergilediği olumsuz davranışlar sebebiyle 1 Mart 2021 tarihine kadar Şampiyonluk Ligi ve Akademi Ligi maçlarından men edilmiştir.

Şampiyonluk Ligi olarak AL'de ve ŞL'de mücadele eden takım üyelerinin hem oyun içinde hem de oyun dışında belirli kurallar çerçevesinde hareket etmesini beklemekteyiz. Aykırı davranan isimleri tespit etmek adına bütün takım üyelerinin hesaplarını rutin olarak inceliyoruz ve kendilerine dair şikayetleri değerlendiriyoruz." açıklamasında bulundu.

1907 FENERBAHÇE ESPOR AÇIKLAMA YAPTI

League of Legends'ın başarılı takımlarından biri olan 1907 Fenerbahçe Espor, Lenom'un aldığı ceza hakkında açıklama yaptı.

Riot Games, LoL Fenerbahçe Espor oyuncusu Lenom'u maçlardan men etti!

1 Rekabetçi Hafta - 1000 TL Para Cezası

Yapılan incelemede oyun içinde uygunsuz ve sportmenliğe aykırı davranışlar sergileyen 1907 Fenerbahçe Espor oyuncusu Lenom'un, davranışlarının sıklığı ve şiddeti değerlendirilerek, ŞL Disiplin Yönetmeliği'ndeki ilgili kurala istinaden 1 hafta boyunca bütün AL ve ŞL maçlarından men edilmesine ve 1000 TL para cezasına çarptırılmasına karar verildi.

İlgili Kural

ŞL Disiplin Yönetmeliği 1.1 : Bir ŞL takım üyesinin uygunsuz davranışlar sergilemesi (Örn. oyun içinde sportmenliğe aykırı davranışlar, halka açık mecralarda uygunsuz davranışlar, sahnede uygunsuz hareketler vb.)

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