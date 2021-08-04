Riot Games, Çin'de yeni bir stüdyo açıyor!
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Riot Games, Çin'de yeni bir stüdyo açıyor!

Riot Games, Çin'de yeni bir stüdyo açıyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

League of Legends ve Valorant gibi yapımların geliştiricisi Riot Games, Çin'in Şanghay kentinde yeni bir stüdyo açacağını bildirdi. Sensor Tower, Riot Games'in mobil oyunlardan kazandığı gelirleri yayınladı!

ABD merkezli oyun yapımcısı Riot Games, Şanghay'da küresel bir izleyici kitlesi için yeni oyunlar geliştirmeye odaklanan bir stüdyo açacağını duyurdu.

Riot Games, yeni stüdyo ekibinin; yeni IP'ler geliştirmeye odaklanacağını söyledi. Ek olarak, yeni ofis mevcut IP'sini küresel olarak genişletecek.

CNBC'ye konuşan Riot Games başkan yardımcısı ve Çin başkanı Leo Lin, şirketin nerede olurlarsa olsunlar oyunlarını oyunculara ulaştırmaya kararlı olduğunu söyledi.

"LEAGUE OF LEGENDS'I, ÇİN'DE İKİYE KATLAMAK İSTİYORUZ"

Leo Lin, "Riot Games'te önce oyuncuyu düşünüyoruz. Çin'de League of Legends ve Riot oyunları için birçok tutkulu oyuncumuz var" dedi. Sözlerine ek olarak, "Sonuç olarak, League of Legends'ı Çin'de ikiye katlamak ve sadece e-spor üzerinde çalışmakla kalmayıp, oyun geliştirme ve eğlence gibi diğer şeyler de dahil olmak üzere burada yatırım yapmaya devam etmek istiyoruz." diye belirtti.

RIOT GAMES MOBİL OYUNLARI, 100 MİLYON DOLAR GELİR ELDE ETTİ!

Riot Games'in mobil oyunları, bugüne kadar küresel oyuncu harcamalarından 100 milyon dolar gelir elde etti.

Sensor Tower, Riot Games'in App Store ve Google Play'de League of Legends: Wild Rift, Teamfight Tactics ve Legends of Runeterra ile dönüm noktasına ulaştığını bildirdi.

Riot Games, Çin'de yeni bir stüdyo açıyor!

League of Legends, bugüne kadar oyuncu harcamasından 64,7 milyon dolar gelir sağladı. Bu, Riot Games'in mobil gelirlerinin yaklaşık %60'ını oluşturuyor.

Oyuncu harcamalarının %26'lık oranla büyük bir çoğunluğunu gerçekleştiren Amerika Birleşik Devletleri, %22'lik orana sahip Güney Kore'yi geride bıraktı.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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