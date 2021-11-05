Riot Games Arcane Twitch ganimetleri nasıl alınır?

2009 yılında League of Legends ile piyasaya giren Riot Games, bu oyunla 10 yılı doldurmasının ardından farklı oyunlarıyla da bizlerle buluştu!

Teamfight Tactics, VALORANT, Legends of Runeterra ve son olarak Wild Rift'i bizlerle buluşturan firma takipçileri tarafından da gayet sıcak karşılandı. 10.Yıl Kutlamaları'nda haberini yaptıkları gibi Runeterra evreninden çok daha fazla içerikle bizlerle buluşacağını söyleyen Riot Games, 6 Kasım'da animasyon dizisi Arcane'i takipçilerin beğenisine sunacak!

Dizinin ilk gösterimi ile birlikte firma, RiotX Arcane adı altında bir etkinlikle de takipçileriyle buluşuyor. Bu etkinliğin amacı ise bu evreni oyun sektörü dışında bir disipline yansıtmanın kutlaması diyebiliriz. Bu etkinlik yaklaşık bir ay boyunca bizlerle olacak ve çeşitli ödüller kazanma ihtimaliniz olacak!

Takipçilerin yapması gereken tek şey Riot Games'in resmi Twitch hesabını ya da Arcane'in web sitesini takip etmek. Ganimet alımının etkin olduğu farklı bir yayını da takip edebilirsiniz. Yayınları izlerken ödül kazanmak içinse yapmanız gereken tek şey Twitch hesabınız ile Riot hesabınızın bağlı olmasını sağlamak! Eğer daha önce Twitch üzerinden bir ganimet için hesaplarını bağlamadıysanız gelin nasıl bağlayabileceğinize bakalım:

Twitch'e giriş yapın

Sağ üstten profilinize tıklayın ve ayarlar sekmesine gidin

Ayarlar sekmesine gittiğinizde alt menüden Bağlantılar kısmına tıklayın

Sayfayı aşağıya kaydırdığınızda Riot Games bölümünü göreceksiniz

Eğer hesabınız bağlı ise Bağlantıyı Kes şeklinde bir buton göreceksiniz. Bu durumda yapmanız gereken bir şey yok!

Bağlan butonu görüyorsanız burayı tıklayın ve sitenin sizi yönlendirdiği açılır pencereden Riot Games hesabınıza giriş yapın

Giriş yaptıktan sonra Twitch yetkilendirmesi isteyecektir. Bunu da kabul edin

Bu aşamaları tamamladıktan sonra Twitch hesabınız ile Riot Games hesabınız bağlanmış olacak!

İlk gösterimi yukarıda belirttiğimiz adreslerin birinden izlemeniz durumunda Twitch üzerinden ganimeti kazandığınıza dair bir bildirim alacaksınız!

Hesabınızı bir an önce bağlayıp benzersiz ödülleri kazanma fırsatını kaçırmayın!

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