RIO DE JANEIRO - Copacabana Plajında Kovid-19 protestosu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

RIO DE JANEIRO - Copacabana Plajında Kovid-19 protestosu

Anadolu Ajansı / Fabio Alarico Teixeira - Haberler | Güncel

Brezilya'da koronavirüs ölümlerinin 500.000'e ulaşması nedeniyle Copacabana Plajında protesto gösterisi düzenlendi.

Brezilya'da koronavirüs ölümlerinin 500.000'e ulaşması nedeniyle Copacabana Plajında protesto gösterisi düzenlendi.

Resmi kayıtlara göre 1,401 kişi daha koronavirüsten yaşamını yitirdiği Latin Amerika ülkesinde aşılama hızının virüsün yayılımına göre oldukça yavaş seyretmesi ve siyasi krize karşın ülkenin Copa America futbol turnuvasına ev sahipliği yapacak olması eleştirilerin odak noktasında.

RIO DE JANEIRO - Copacabana Plajında Kovid-19 protestosu
RIO DE JANEIRO - Copacabana Plajında Kovid-19 protestosu
RIO DE JANEIRO - Copacabana Plajında Kovid-19 protestosu
RIO DE JANEIRO - Copacabana Plajında Kovid-19 protestosu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fabio Alarico Teixeira

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yarım milyonu geçti
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yarım milyonu geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Muharrem İnce Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Merve Dizdar Selçuk Tekay Farah Zeynep Abdullah
Spor Gareth Bale Nihat Özdemir Roberto Mancini Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
RIO DE JANEIRO - Copacabana Plajında Kovid-19 protestosu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 18:19:01. #1.15#

title