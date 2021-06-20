RIO DE JANEIRO - Copacabana Plajında Kovid-19 protestosu

Brezilya'da koronavirüs ölümlerinin 500.000'e ulaşması nedeniyle Copacabana Plajında protesto gösterisi düzenlendi.

Brezilya'da koronavirüs ölümlerinin 500.000'e ulaşması nedeniyle Copacabana Plajında protesto gösterisi düzenlendi.

Resmi kayıtlara göre 1,401 kişi daha koronavirüsten yaşamını yitirdiği Latin Amerika ülkesinde aşılama hızının virüsün yayılımına göre oldukça yavaş seyretmesi ve siyasi krize karşın ülkenin Copa America futbol turnuvasına ev sahipliği yapacak olması eleştirilerin odak noktasında.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fabio Alarico Teixeira