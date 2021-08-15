Rimena giyim tasarımcısı Dalmış'tan mezuniyet elbisesi seçimi tavsiyeleri
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Rimena giyim tasarımcısı Dalmış'tan mezuniyet elbisesi seçimi tavsiyeleri

Rimena giyim tasarımcısı Dalmış'tan mezuniyet elbisesi seçimi tavsiyeleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Rimena giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, mezun olacak öğrencilere elbise seçimi için tavsiyelerde bulundu.

Rimena giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, mezun olacak öğrencilere elbise seçimi için tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilere hayatlarının en özel günlerinden biri olan mezuniyet günü için şık giyinmenin tüyolarını veren Rimena giyim tasarımcısı Abudulselam Dalmış, seçimde her şeyden önce vücut tipinin nasıl olduğunun önemli olduğunu söyledi. Dalmış, "Bir başka deyişle, vücudunuzun kusursuz bölgelerini öne çıkaracak türden elbiseleri tercih etmelisiniz. İnce beliniz, geniş göğüsleriniz ve baseniniz varsa belinizi ön plana çıkaracak türden elbiseler tercihiniz olmalı. Buna ek olarak, dar omuzlu, ince belli ve geniş basenlere sahip biriyseniz dikkatleri bel ve göğüs bölgesine çekecek bir elbiseyi giymelisiniz. Prenses veya kayık yaka elbiselerin size çok yakışacağını bilmelisiniz. Ayrıca, kalın beliniz varsa V yakalı elbiseleri listenin ilk sırasına almalısınız. Elbisenin özellikleri kadar rengi de önemli. Renk seçimi yaparken ten renginizi dikkate almalısınız. Açık tenliyseniz pembe, mavi ve somon gibi soft tonları tercih etmemelisiniz. Ateş kırmızısı, saks mavisi veya mor tonları, açık tenlilere daha çok yakışacaktır. Bunun yanı sıra, koyu bir ten renginiz varsa size açık renk tonlarının yakışacağını ifade etmeliyiz. Pudra pembesi, yağ yeşili veya menekşe mavisi renkleri sizin için ideal seçimler olacaktır. Rimena giyim olarak firmamızdan her zaman destek alabilirsiniz. Bazı elbise modellerimizin popüler olduğunu biliyoruz. Ayrıca, mezuniyet elbisesinin rengi konusunda da benzer seçimler yapıyoruz. Bu noktada, mezuniyet gecesinde başkalarıyla aynı elbiseleri giymemek adına daha farklı model ve renkleri tercih etmeye özen göstermelisiniz. Mezuniyet gecenizde şık olmak hakkınız. Ancak, abartılı işleme ve dekolteli elbiselerden uzak durmalısınız. Bir başka deyişle, yaşınıza uygun elbiseleri giymeye özen göstermelisiniz. Özellikle kristal taşlarla süslenmiş elbiselerin size daha uygun olduğunu bilmelisiniz" dedi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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