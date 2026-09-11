İsmail Kartal Aziz Başkan'ın sözünü yerde bıraktı

Fenerbahçe'de Roma karşılaşmasının ardından başlayan İsmail Kartal süreci ayrılıkla noktalandı. Deneyimli teknik adamın maçın hemen ardından istifasını açıklaması üzerine Başkan Aziz Yıldırım devreye girmiş ve Kartal'ın görevine devam edeceğini söylemişti. Ancak Yıldırım'ın oldukça net ifadelerine rağmen İsmail Kartal kararını değiştirmedi.

AZİZ YILDIRIM: BEN VARKEN GİDEMEZ

İsmail Kartal'ın istifa açıklamasından haberi olmadığını söyleyen Aziz Yıldırım, dün gece yaptığı açıklamada deneyimli teknik adamın görevine devam edeceğini duyurmuştu.

Yıldırım, "İsmail Kartal'ın 'Devam edeceğim' demesine gerek yok, ben onun büyüğüyüm, 'Devam edeceksin' dedim" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Başkanı sözlerinin devamında ise çok daha net konuşarak, "Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör. Ben ayrılana kadar buradan gidemez" demişti.

"İSTİFA EDECEĞİNDEN HABERİM YOKTU"

Aziz Yıldırım, Kartal'ın kararının kendisi için de sürpriz olduğunu belirterek, "İstifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Hiçbirimizin haberi yoktu" sözlerini kullanmıştı. Kartal'ın üzerinde baskı oluştuğunu savunan Yıldırım, Roma karşılaşmasında tribünden su şişesi atılmasının da deneyimli teknik adamı etkilediğini söylemişti.

KARTAL ANTRENMANA GİTMEDİ

Aziz Yıldırım'ın "Görevinin başında" açıklamasının ardından gözler bugünkü antrenmana çevrildi. Ancak İsmail Kartal, saat 12.00'de başlayan çalışma için Samandıra'ya gitmedi. Oğuz Çetin'in deneyimli teknik adama telefonla ulaşmaya çalıştığı ancak telefonlarının kapalı olması nedeniyle ilk etapta temas kurulamadığı belirtildi.

2 SAATLİK İKNA ÇABASI DA YETMEDİ

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin daha sonra İsmail Kartal'ın bulunduğu Anadolu Kavağı'na gitti. İkili arasında yaklaşık 2 saat süren kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Kartal'ın istifasını geri çekmesi ve yeniden takımın başına geçmesi için yapılan görüşmeden de sonuç çıkmadı.

AZİZ YILDIRIM'IN SÖZÜNE RAĞMEN KARARINDAN DÖNMEDİ

Böylece dün gece "Ben ayrılana kadar buradan gidemez" diyen Aziz Yıldırım'ın tüm ısrarına rağmen İsmail Kartal istifa kararını değiştirmedi. Fenerbahçe ile İsmail Kartal'ın yolları ayrılırken, sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklama bekleniyor.