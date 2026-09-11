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Hastanede tedavi görüyordu, ünlü şarkıcı Nev entübe edildi

Hastanede tedavi görüyordu, ünlü şarkıcı Nev entübe edildi
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Dillere pelesenk olmuş şarkıları ile 2000'li yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Nev'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme, sevenlerini endişelendirdi. Tedavisi yoğun bakımda sürdürülen 57 yaşındaki sanatçının, çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildiği öğrenildi.

  • Şarkıcı Nev (Nevzat Doğansoy), 3 Eylül'de bilinç kaybı yaşaması üzerine hastaneye kaldırıldı ve entübe edildi.
  • Yapılan tetkiklerde çoklu organ yetmezliği tespit edilen 57 yaşındaki sanatçının entübasyon süreci sona erdi, yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
  • Nev'in sağlık durumuna ilişkin bilgiler yalnızca menajeri İlker Ercan tarafından paylaşılacak.

2000’li yılların sevilen isimlerinden şarkıcı Nev (Nevzat Doğansoy), sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alındı. “Zor”, “Sen Gibi” ve “Mühürlü Kaderim” gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan 57 yaşındaki sanatçının sağlık durumuyla ilgili menajeri İlker Ercan üzerinden resmi bir açıklama yapıldı.

BİLİNÇ KAYBIYLA HASTANEYE GETİRİLDİ

Nev, 3 Eylül tarihinde bilinç kaybı yaşaması üzerine acil servise kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından entübe edilen ve yapılan tetkiklerde çoklu organ yetmezliği tespit edilen sanatçı, yoğun bakım ünitesinde tedavi ve takibe alındı.

ENTÜBEDEN ÇIKARILDI, TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla yapılan duyuruda sevindirici bir gelişmeye de yer verildi. Sanatçının entübasyon sürecinden başarıyla ayrıldığı, ancak takip ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği bildirildi.

AÇIKLAMA MENAJERİNDEN GELDİ

Sanatçının hesabından menajeri İlker Ercan imzasıyla paylaşılan metinde, tedavide emeği geçen Dr. Yelda Balık ve Dr. Ali Fidan ile tüm sağlık çalışanlarına teşekkür edildi. Nev’in sağlık durumuna ilişkin doğru ve güncel bilgilerin yalnızca menajeri İlker Ercan tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı belirtilerek, kaynağı doğrulanmamış haberlere itibar edilmemesi istendi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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