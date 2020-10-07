Rihanna, iç giyim defilesinde kullandığı hadis için Müslümanlardan özür diledi
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BBC

Rihanna, iç giyim defilesinde kullandığı hadis için Müslümanlardan özür diledi

07.10.2020 14:47 | Son Güncelleme: 07.10.2020 14:51
Rihanna, iç giyim defilesinde kullandığı hadis için Müslümanlardan özür diledi

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, geçen hafta kendi iç çamaşırı markasının defilesinde kullanılan 'Doom' (Kıyamet) adlı şarkıda kıyametle ilgili bir hadis kaydının kullanılması nedeniyle Müslümanlardan özür diledi.

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, geçen hafta kendi iç çamaşırı markasının defilesinde kullanılan 'Doom' (Kıyamet) adlı şarkıda kıyametle ilgili bir hadis kaydının kullanılması nedeniyle Müslümanlardan özür diledi.

Cuma günü yapılan 2020 Savage X Fenty defilesinden sonra sosyal medyada İslam dinine saygısızlıkla suçlanan Rihanna, "masum ve dikkatsiz" bir hata yaptığını söyledi.

32 yaşındaki şarkıcı Instagram hesabında şöyle dedi:

"Savage X Fenty defilesinde art niyetli olmayan incitici, büyük bir hataya dikkat çektikleri için Müslüman toplumuna teşekkür ederim. Daha da önemlisi sizden bu masum ama dikkatsiz hata için özür diliyorum.

"Tanrı'ya ve hiçbir dine saygısızlık etmem ve bu şarkının kullanılması tamamen sorumsuzluk. Bir daha böyle şey olmayacak. Anlayışınız ve bağışlayıcılığınız için teşekkür ederim."

Yapımcı: Tüm sorumluluk benim

Geçen hafta Amazon Prime Video'da yayımlanan defilede kullanılan Couou Chloe'nin şarkısında Kuveytli vaiz Mishary Rashid Alafasy'nin seslendirdiği bir hadis de yer alıyor.

Yapımcı Chloe de Twitter üzerinden Müslümanlardan özür diledi. Chloe, "Tüm sorumluluk benim" diyerek internetten bulduğu bu ses kaydının hadis olduğunu bilmediğini ve şarkıdan bu bölümleri çıkaracağını belirtti.

Defilenin yayımlanmasından sonra sosyal medyada bazı kullanıcılar, şarkıcının Müslüman hayranlarını incittiğini söyledi.

Bir kullanıcı "Seni seviyorum. Sen kraliçesin. Ama defilende bir hadisi kullanmak dünyadaki tüm Müslümanlara saygısızlık" dedi.

Bir başka kullanıcı ise "Din, estetik (bir unsur) değildir" dedi.

BBC
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