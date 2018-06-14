Rihanna Göğüs Dekolteli Kıyafetiyle Galaya Damga Vurdu

Yönetmenliğini Garry Ross'un üstlendiği ve kadrosunda sinema yıldızlarından podyumun ünlülerine kadar çok sayıda ünlünün yer aldığı Ocean's 8 filminin Londra galası Leicester Square'deki Cineworld'de yapıldı. Galaya Rihanna'nın kıyafeti damga vurdu.

GÖĞÜS DEKOLTESİYLE SON ANLAR YAŞADI

Filmin kadın yıldızları kırmızı halıda şıklık yarışına girdi. O geçiş sırasında en çok ilgi gören kişi ise Rihanna oldu. Son birkaç yılda giderek kilo alan Rihanna'nın ilginç kostümü bütün bakışları üzerinde topladı. Kırmızı halıya bütün konuklardan daha geç çıkan Rihanna, altın rengi kıyafetinin göğüs dekoltesi yüzünden zor anlar yaşadı.

"ALTIN RENGİ FOLYO KAĞIDINA SARILMIŞ"

Güzel şarkıcı kıyafetini altın takıları ve aynı renkteki ayakkabılarıyla tamamladı. Rihanna'nın kıyafetinin kumaşı ise sosyal medyada "sanki altın rengi folyo kağıdına sarınmış" şeklinde esprili yorumlara neden oldu.