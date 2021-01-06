Rifkin's Festival Filmi
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Rifkin's Festival Filmi

06.01.2021 16:54 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:57
Rifkin's Festival Filmi

Rifkin's Festival filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Rifkin's Festival filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Rifkin's Festival, San Sebastian Festivali'ne gidip etkinliğin güzelliğine ve çekiciliğine kapılan Amerikalı evli bir çiftin hikayesini konu ediyor. Kadın burada Fransız bir yönetmenle ilişkisi yaşarken adam ise burada yaşayan İspanyol bir kadına aşık olur.

Yönetmen: Woody Allen

Senaryo: Woody Allen

Oyuncular: Wallace Shawn, Gina Gershon, Louis Garrel, Elena Anaya, Sergi López, Richard Kind, Nathalie Poza, Steve Guttenberg, Tammy Blanchard, Christoph Waltz, Andrea Trepat, Carmen Salta, Enrique Arce, Douglas McGrath, Ben Temple, Michael Garvey, Isabel García Lorca, Georgina Amorós, Itziar Castro, Yuri D. Brown, Cameron Hunter, Damian Chapa, Bobby Slayton, Karina Kolokolchykova, Elena Sanz, Ken Appledorn , Rick Zingale, Natalia Dicenta, Yan Tual, Nick Devlin

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Rifkin's Festival

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 102 dk.

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 06.08.2021

Rifkin's Festival Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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