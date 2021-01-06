Rifkin's Festival Filmi
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Rifkin's Festival, San Sebastian Festivali'ne gidip etkinliğin güzelliğine ve çekiciliğine kapılan Amerikalı evli bir çiftin hikayesini konu ediyor. Kadın burada Fransız bir yönetmenle ilişkisi yaşarken adam ise burada yaşayan İspanyol bir kadına aşık olur.
Yönetmen: Woody Allen
Senaryo: Woody Allen
Oyuncular: Wallace Shawn, Gina Gershon, Louis Garrel, Elena Anaya, Sergi López, Richard Kind, Nathalie Poza, Steve Guttenberg, Tammy Blanchard, Christoph Waltz, Andrea Trepat, Carmen Salta, Enrique Arce, Douglas McGrath, Ben Temple, Michael Garvey, Isabel García Lorca, Georgina Amorós, Itziar Castro, Yuri D. Brown, Cameron Hunter, Damian Chapa, Bobby Slayton, Karina Kolokolchykova, Elena Sanz, Ken Appledorn , Rick Zingale, Natalia Dicenta, Yan Tual, Nick Devlin
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Rifkin's Festival
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 102 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 06.08.2021
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Kaynak: InterSinema.com