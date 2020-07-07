Rıfat Ilgaz kimdir? Rıfat Ilgaz nereli, neden öldü?
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Rıfat Ilgaz kimdir? Rıfat Ilgaz nereli, neden öldü?

Rıfat Ilgaz, Hababam Sınıfı romanları ile bilinmesine rağmen sayısız öykü, şiir kitabı ve anıları bulunuyor. Birçok baaşrılı ismi bünyesinde toplayan Hababam Sınıfı filmlernin esin kaynağı olmuştur Rıfat Ilgaz kitapları. Hikaye, önce Dolmuş dergisinde yayımlanmaya başladı. Peki, Rıfat Ilgaz ne zaman öldü?

Rıfat Ilgaz kimdir? Rıfat Ilgaz nereli, neden öldü?
07.07.2020 12:33 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:37

Ilgaz, 1911 yılında Kastamonu'da doğdu ve Kastamonu Muallim Mektebi'nde eğitim gördü. Öğretmen olarak çeşitli bölgelerde görev yaptı, Gümüşova'da başöğretmen olarak çalıştı. Çıkardığı kitap nedeniyle 6 ay hapis cezası aldı. İşte, Rıfat Ilgaz hayatı...

RIFAT ILGAZ KİMDİR?

1911 yılında Kastamonu'nun Cide ilçesinde dünyaya gelen Rıfat Ilgaz, yedi kardeşin sonuncusu olan edebiyatçının tam doğum tarihi belli değildir. Ortaokuldayken liseye devam edip üniversite okumak istemesine rağmen babasının vefatı nedeniyle Kastamonu Muallim Mektebi'ne girdi. Mezun olduktan sonra Gerede ve Akçakoca'da ilkokul öğretmenliği yaptı. 1932'de Gönül adında kızı oldu ve daha sonra Gümüşova'ya başöğretmen olarak atandı. 1933 yılında askere giden Ilgaz, 1936'da Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat bölümüne dahil oldu ve 1938'de mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Adapazarı'na atanan Ilgaz, vereme yakalandığı için öğretmenlik yapamadan buradan ayrıldı ve İstanbul Yakacık Sanatoryumuna yattı.

SINIF KİTABI NEDENİYLE HAPİS CEZASI ALDI

İstanbul'da bulunduğu sırada hem Karagümrük Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenliği yaptı hem de fakültede felsefe okudu. II. Dünya Savaşı'nın olduğu bir döneme gelmesi nedeniyle edebiyatında da dönemin yaşananları hissedildi. 1943 yılında Karagümrük Ortaokulunda bir öğretmenle kavga ettiği için Nişantaşı'na sürüldü. Ayrıca bu deneyimi yansıtan Tosya Zelzelesi şiirini yazdı. 1944 Ocak ayında yayınladığı Sınıf kitabıyla adliyeler ve hapishaneyle tanıştı. 6 ay ceza alan yazar, hapisten çktığında işini kaybetmişti. Sağlığı bozulan Ilgaz, Heybeliada Sanatoryumuna yattı. 1946 yılında öğretmenliğe kısa bir süreliğine dönse de, sonunda 1947'de temelli olarak bu şansı kaybetti.

1953 yılında Devam kitabı toplatıldı ve yazar hakkında soruşturma açıldı. 27 Mayıs'tan hemen önce gönderilmesi planlanan sürgünden 27 Mayıs 1960 askeri müdahelesiyle kurtuldu. 1966'da Ilgaz'ın oyunlaştırdığı Hababam Sınıfı romanı Ulvi Uraz Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelendi. Aynı oyun 1969 yılında İstanbul Tiyatrosu'nda sahneye getirildi. Aynı yıl Çatal Matal oyunu da Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahnelendi. 1971'de kızı Defne doğdu ve aynı yıl Basın Şeref Kartı aldı. Bu yıl ayrıca Sınıf Yayınları'nı kuran yazar kendi kitaplarını yayımlamaya başladı. İlk denendiğinde sansüre takılan Hababam Sınıfı, Umur Bugay'ın senaryosuyla sansürden geçti ve Ertem Eğilmez'in yönetmenliğinde çekildi.

SEBEPSİZ YERE YENİDEN TUTUKLANDI

Hababam Sınıfı büyük beğeni toplayınca 6 film daha yapıldı. 1974'te emekli olan Ilgaz, Cide'ye yerleşti. 12 Eylül 1980 döneminde Cide'de bulunan Rıfat Ilgaz sürekli rahatsız ediliyordu. 28 Mayıs 1981 gecesi Rıfat Ilgaz Yıldız Karayel romanını yazdığı sırada gözaltına alındı. Kastamonu'da hapishaneye kondu. Hasta olduğu kanıtlanınca jandarma tarafından Ballıdağ Sanatoryumuna yatırıldı. Oğlu Aydın Ilgaz ile yaşamak üzere İstanbul'a döndü. Şiir ve öykü yazmaya öncelik veren Ilgaz, Fikri Sağlar'ın Kültür Bakanlığı döneminde devlet tarafından bir çeşit itibar iadesi olacak şekilde Kültür Bakanlığı plaketine layık görüldü.

Madımak olaylarından kısa süre sonra 7 Temmuz 1993'te evinde vefat etti ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na, Asım Bezirci'nin yanına defnedildi.

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