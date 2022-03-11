Rıdvan Yıldırım: "Türk pop müziğine katkım olacak!"

Rıdvan Yıldırım: "Pop müziğine gerek kendi bestelerimle gerek ses rengim ve tarzımla katkıda bulunacağım. İzlerimin sağlam ve kalıcı olması için tüm bunları zamana yayarak yapıyorum. Dinleyicinin kaliteli müzik dinlemeye hakkı olduğunu düşünerek hareket ediyorum ve her zaman kendime yakışanı yapmak için çalışıyorum.

Bunları yaparken tabii ki ilham aldığım özel müzisyenler var bunlardan birisi Tarkan. Alanında uzman kişilerle birlikte çalışıyorum ve özellikle ses rengimi Tarkan'a çok benzetiyorlar, bu benim için onur verici. Ona benzetilmek çok gurur okşasa da onun kadar özverili ve çalışkan olmanın da bunun parçası olması gerektiğini düşünüyorum. Neden olmasın ki? Hayallerimi yanıma alarak çıktığım bu yolda Allah'ın bana vereceklerinden çok eminim ve en çok ona güveniyorum.

Döneminde çok popüler olmuş bir şarkıyı yeniden yorumlayarak, sevenlerimle buluşacağım. Nisan ayında buluşmak üzere, heyecanımı müzikseverler ile paylaşmak istiyorum.' dedi.

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