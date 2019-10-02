Ricky Martin ve kocası yeniden çocuk sahibi olacaklarının müjdesini verdi

Ricky Martin ve kocası yeniden çocuk sahibi olacaklarının müjdesini verdi

Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, katıldığı bir etkinlikte erkek eşiyle yeniden çocuk sahibi olacaklarının müjdesini vererek, "Bu arada hamileyiz, dördüncü çocuğumuzu bekliyoruz" dedi.

02.10.2019 17:41
Ricky Martin ve kocası yeniden çocuk sahibi olacaklarının müjdesini verdi

Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin (47) ABD Washington'da insan hakları ile ilgili bir toplantıda konuşma yaptı. Martin başta eşcinsel hakları olmak üzere birçok konuda yaptığı gönüllü çalışmalarla tanınıyor. Martin aktivistliği sayesinde bugüne kadar sivil toplum örgütleri tarafından dağıtılan birçok ödüle de kavuştu.

ÇOCUKLARI TAŞIYICI ANNEDEN DÜNYAYA GELDİ

Ricky Martin yaptığı konuşmanın sonunda "Bu arada hamileyiz, dördüncü çocuğumuzu bekliyoruz" dedi. Ricky Martin ile eşcinsel evlilik yaptığı Jwan Yosef'in 11 yaşında ikiz oğulları ve 9 aylık bir kızı var. Çocukların hepsi taşıyıcı anneden dünyaya geldi.

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YORUMLAR (43)

  • HIGHLANDER:
    yahu arkadaş!. . . benim havsalam algılamakta güçlük çekiyor. . . . sanırım kısa devre yapıyor bunların beyinleri!. . . ya da öyle bir şey.
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  • VATANDAŞ:
    Semavi bir inanca sahip olduklarını zannetmiyorum. Din yönünden uzatmaya gerek yok. İnsanlık yönünden bakarsak aykırılık söz konusu, kadınlık geni fazla basıyor desek bilemedim.
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  • ÖZGE:
    HER GAY KADINSI MI ZANNEDİYORSUNUZ? ÇOK YAKIŞIKLILAR, MASTERCHEF EKİN''E BENZİYOR BİRİSİ. UMARIM O DA BUNLAR GİBİ DEĞİLDİR.
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  • ASLI:
    KİMSEYİ TAKMADAN ÇEVRE BASKISINA ALDIRMADAN HAYATLARINI YAŞIYORLAR ÖRNEK OLSUN İSTEYİPDE YAPAMAYANLARA.
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  • MUSTAFA:
    Sana ve ailene belki çocuklarına örnek olabilir ama kendini azcık bilene asla olmamalıdır
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