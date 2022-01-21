Rezilliğin böylesi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu

Arjantin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Halka açık bir parkta, ismi açıklanmayan kadın zorla çocuklarını arabadan indirip erkek arkadaşıyla ilişkiye girdi. Ülkede infial yaratan olay sonrası anne ve sevgilisi tutuklanırken çocuklar devlet korumasına alındı.

Arjantinde bir kadın yeni tanıştığı erkek arkadaşı ile cinsel ilişkiye girmek için çocuklarını zorla arabadan indirdi. Çocukların ağlayarak arabaya girmeye çalıştığını gören bir vatandaş o anları kameraya alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

ÇOCUKLAR AĞLAYARAK KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞIYOR

Videoda, 5 yaşında olan kız çocuğu gözyaşları içinde annesi ve erkek arkadaşını izlerken, 2 yaşında olan erkek çocuğu ise ağlayarak arabanın kapısını açıp içeri girmeye çalışıyor.

ARACA BİNMESİNLER DİYE KAPILARI KİLİTLEDİ

Halka açık Pereyra Iraola parkında meydana gelen olayın görgü tanıkları, çocukların ağlayarak arabaya binmek istediğini; fakat annenin çocukları umursamadığını söyledi. İddialara göre, çocukların arabaya binmeye çalıştığını gören anne kapıları kilitledi.

ANNE VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Çevredekiler önce çocukların annesine arabada bir şey olduğunu sandılar; fakat arabaya yaklaşınca annenin erkek arkadaşı ile ilişkiye girdiğini görünce polise haber verdiler. Olay yerine gelen polis ekipleri anne ve sevgilisini gözaltına aldı. Anne ve sevgilisi tutuklanırken, çocuklar devlet korumasında psikolojik tedavi altına alındı.

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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