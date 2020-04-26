Rezidansın merdiven boşluğunda ölü bulundu ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Uğur U. (38) bir rezidansın lobisinde ölü bulundu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Uğur U. (38) bir rezidansın lobisinde ölü bulundu. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Uğur U.'nun merdiven boşluğundan atlayıp, intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bir rezidansın lobisinde dün akşam saatlerinde yerde yatan bir kişi bulundu. Bina sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları inceleme sonucu yerde yatan kişinin Uğur U. olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Bina içerisindeki kameraları inceleyen jandarma ekipleri Uğur U.'nun kendisini yaklaşık 50 metrelik yükseklikten merdiven boşluğuna bıraktığını tespit etti.Rezidansta oturmadığı öğrenilen Uğur U.'nun cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Uğur U.'nun bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA