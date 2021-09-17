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Rezaletin böylesi: vatandaş, su almak için sokağa döküldü

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Haberler | Güncel

Rezaletin böylesi: vatandaş, su almak için sokağa döküldü Burası Afrika değil, Tekirdağ Çorlu'da 2000 öncesi yılları aratmayan görüntüler Tankerin önünde su kuyruğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde su sıkıntısı vatandaşları çileden çıkarttı.

Rezaletin böylesi: vatandaş, su almak için sokağa döküldü

Burası Afrika değil, Tekirdağ

Çorlu'da 2000 öncesi yılları aratmayan görüntüler

Tankerin önünde su kuyruğu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde su sıkıntısı vatandaşları çileden çıkarttı. TESKi'nin 3 günlük su kesintisi kararı vatandaşları bidonla su sırasına dizerken, Çorlu 2000'li yıllara döndü. Tankerde su sırası bekleyen bir vatandaş, "Rezillik bunlar rezillik. Arıyoruz açmıyorlar" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce, su kesintisi bildirimi uzayınca evde su bulamayan vatandaşlar, ellerinde bidon, kova ve mataralarla sokağa döküldü. Tanker önünde su kuyruğu oluşturan kadın, erkek, çoluk çocuk ve çok sayıda vatandaşın görüntüleri Türkiye'de 2000 yılı öncesini hatırlattı.

Tanker önünde su sırası

Çorlu Belediyesi yetkilileri Reşadiye Mahallesi'nde tankerlerle su dağıtması ilkel metoda dönerek ilginç görüntüler oluşturdu. Tankerden su almak için ellerindeki bidonlarla bekleyen vatandaşlar bir süre sonra çileden çıkarken, bu görüntüler Çorlu ilçesine adeta 2000 öncesi Türkiye'sini anımsattı. Reşadiye Mahallesi'nde tankerlerden su taşıyan vatandaşlar ellerine aldıkları bidonlarla su beklerken, tankerinin önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.

Sıra bekleyen vatandaşlar, "3 gündür sular kesik. Neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Kimse bir açıklama yapmıyor. 3 gündür sular kesik. Şu doldurmaya çalışıyoruz. Rezillik bunlar rezillik. Arıyoruz açmıyorlar. Suyumuz gelsin artık" dedi.

Rezaletin böylesi: vatandaş, su almak için sokağa döküldü

Rezaletin böylesi: vatandaş, su almak için sokağa döküldü

Rezaletin böylesi: vatandaş, su almak için sokağa döküldü

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Rezaletin böylesi: vatandaş, su almak için sokağa döküldü
İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Son Dakika Haberleri
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Haber: Rezaletin böylesi: vatandaş, su almak için sokağa döküldü - Haberler
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