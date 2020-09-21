Reza Zarrab kimdir? Rıza Sarraf kaç yaşında, nereli? Reza Zarrab hapisten çıktı mı? Ebru Gündeş ile evliliği ile bilinen Rıza Sarrfa, bir süredir Amerika'da tutuklu bulunuyor. Hakkında rüşvet, kara para aklama gibi çeşitli suçlamalar bulunan Reza Zarrab Tebriz'de doğdu. İşte, Rıza Saraf hakkında ayrıntılar...

Rıza Sarraf serbest mi? Sarraf, 19 Mart 2016'da Miami'de banka dolandırıcılığı ve kara para aklamanın yanı sıra ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu delmek suçlamaları ile göz altına alındı, ardından mahkeme tarafından 75 yıla kadar hapis istemiyle tutuklanmıştı.

RIZA SARRAF KİMDİR?

İş insanı Sarraf, 12 Eylül 1983'te Tebriz'de dünyaya geldi. Yaşamını Dubai'de sürdüren İran Azerisi bir aileye dahil olan Reza Zarrab ismini Rıza Sarraf olarak Türkçe diline çevirmiştir.

1996'da kurulan Nafees Exchange ve Al Salam Center Exchange firmaları ile Dubai'de finans ve para piyasalarında faaliyet göstermeye başlayan Sarraf, genç yaşlarından bitibaren Türkiye'de yaşıyor. Şarkı sözü yazarlığı da yapan iş adamı arabesk/ fantezi şarkılara söz yazarak İstanbul müzik piyasasına girdi. Azerbaycanlı sevgilisi Günel Zeynalova için kara sevda şarkıları yazarak adını duyurmuştu.

ROYAL HOLDİNG'İ KURDU

2008 yılında kurduğu Royal Denizcilik A.Ş firması ile Türkiye'deki faaliyetlerine başladı. Ardından demir çelik ve inşaat sektöründe yatırımlar yaptı. 2010 yılında kardeşi Mohammed Zarrab (Can Sarraf) ile Royal Holding'i kurdu. Altın piyasasında faaliyet gösteren Royal Holding'in alt firması olan Durak Döviz bürosunun sahibi Zarrab, Safir Altın Ticaret Limited adlı firmayı kurarak altın piyasasındaki faaliyetlerini yürüttü. Safir Altın Ticaret, 2012 yılında Türkiye'nin 12 milyon dolarlık altın ihracatının yüzde 46'sını tek başına gerçekleştirdi.

2016 yılında ihracattaki üstün performansı nedeniyle ödüle layık görüldü. Zarrab, Mayıs-Kasım 2013'de Türk vatandaşı oldu. Ebru Gündeş ile 2010 yılında evlendi. Bu evlilikten 2011 yılında Alara isimli kızı dünyaya geldi.

19 Mart 2016'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde banka dolandırıcılığı ve kara para aklamanın yanı sıra ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu delmek suçlamaları ile göz altına alınmış, ardından mahkeme tarafından 75 yıla kadar hapis istemiyle tutuklanmıştır.