Reytinglerde Müge Anlı ile yarışmaya hazırlanan Didem Arslan, rakibinin "Kardeşim" dediği ismi transfer etti
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Reytinglerde Müge Anlı ile yarışmaya hazırlanan Didem Arslan, rakibinin "Kardeşim" dediği ismi transfer etti

Show TV'de sunmaya hazırlandığı "Vazgeçme" adlı programla reytinglerde Müge Anlı ile Tatlı Sert programına rakip olmaya hazırlanan Didem Arslan Öztürk, Müge Anlı'nın "kardeşim" dediği Kebriye Koç'u ekibine dahil etti.

28.07.2020 21:51 | Son Güncelleme: 28.07.2020 22:53

Habertürk TV'de sunduğu tartışma programları ile tanınan Didem Arslan Öztürk, Show TV'de sunmaya hazırlandığı Vazgeçme adlı realite programı ile ATV ekranlarının reyting rekortmeni Müge Anlı ile Tatlı Sert programına rakip olmaya hazırlanıyor.

Didem Arslan'ın Vazgeçme programı için deneyimli bir ekip kurulurken ekipte, Müge Anlı'nın eski çalışanları olan ve kendisine çok yakın isimlerinden bazılarının yer alacağı kulislerde konuşuluyor.

Yeniçağ'ın haberine göre; Nisan ayında sözleşmelerinin bitimine 3 ay kala işten çıkartılan ve Didem Arslan'ın ekibine katılacak isimler arasında Müge Anlı'nın kendisine çok yakın olan, programının taşıyıcısı ve 'kardeşim' dediği bir Kebriye Koç da bulunuyor.

Reytinglerde Müge Anlı ile yarışmaya hazırlanan Didem Arslan, rakibinin 'Kardeşim' dediği ismi transfer etti

"VAZGEÇME'DEN GAZETECİLİĞE DEVAM"

Öte yandan Didem Arslan Yılmaz, programıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yepyeni bir heyecanla sizlerle birlikte Show TV ekranlarında olacağım. Gerçeklerin peşinden gitmeye ve Vazgeçme'den gazetecilik yapmaya devam" dedi.

Reytinglerde Müge Anlı ile yarışmaya hazırlanan Didem Arslan, rakibinin 'Kardeşim' dediği ismi transfer etti
Haber Yorumları (2)
AVNİ: ayıptır la.para için insan arkadaşını satarmı.tankut kanka nasilsın.
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TAM BELA: Demedi demeyin. . Bu ülkede feministliğin naşını bunlar çekicek.
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