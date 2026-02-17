Haberler

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Reynmen'den yeniden analiz talebi
Güncelleme:
Pozitif çıkan uyuşturucu testi sonrası Reynmen, yeniden test yaptıracağını açıkladı. Ayrıca Reynmen, asılsız haberlere itibar edilmemesini belirtti.

  • Reynmen'in uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı.
  • Reynmen bağımsız bir yeniden analiz talebinde bulundu.
  • Uyuşturucu testinde 4 kişinin sonucu pozitif, 1 kişinin sonucu negatif çıktı.

Geçen haftalarda ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Reynmen’in test sonucu pozitif çıktı.

Sanatçı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada hukuki haklarını kullanarak bağımsız bir yeniden analiz talebinde bulunduğunu duyurdu:

“Bilimsel yöntemlerle yapılacak bağımsız ve doğrulayıcı incelemeler neticesinde gerçeğin ortaya çıkacağına olan güvenimiz tamdır. Sürecin sağlıklı yürütülmesi adına resmi makamların değerlendirmesini bekliyoruz. Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyiniz.”

Reynmen’in açıklaması, hem takipçileri hem de magazin gündeminde geniş yankı buldu.


TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU

31 Ocak'ta, Uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında komedyen Hasan Can Kaya ve Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş'ın da olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen bazı sanal medya ünlülerinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Gözaltına alınanlar saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 5 kişinin uyuşturucu testi sonuçları açıklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 5 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.

4 kişinin testi pozitif çıktı

Buna göre, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Ahmet Can Dündar'ın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Raporda, Barış Murat Yağcı'nın test sonuçlarının ise negatif olduğu tespit edildi.

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com / Reynmen
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıbirol atess:

boş gunlerinde brokoli yemistir 10 kilo kani temizliyormus

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Eee murat yağcının negatif çıktı hasancanın negatif çıktı?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMr Camel:

cıktıysa cıktı demesini beklerdim delıkanlı ol artıst

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

