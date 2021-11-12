Reynmen - Pare sözleri! 'Pare Pare' şarkı sözleri nelerdir? Reynmen Pare Pare şarkısı Youtube'a ne zaman yüklenecek?
Reynmen'in yeni şarkısı Pare bazı müzik platformlarında çıktı. Henüz Youtube'a yüklenmedi fakat şarkının sözleri merak edildi. Peki, Reynmen - Pare sözleri! 'Pare Pare' şarkı sözleri nelerdir? Reynmen Pare Pare şarkısı Youtube'a ne zaman yüklenecek? İşte bilgiler...
Reynmen - Pare şarkısı çıktı mı? Reynmen - Pare sözleri çıktı mı? Reynmen - Pare Pare şarkısının tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında detaylar sizlerle...
REYNMEN - PARE ŞARKI SÖZLERİ
Sen bana ne kadar uzakta olsan
Dayanamam ağlamana derdim olsa bile
Benim olmasan bile
Benim olamasan bile
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Ben serdim yoluna pare pare
Yok inan hiç başka çarem
Sensizlik eşit ölüme zaten
Gelme ölüme madem
Yok mmmmm ölüme madem
Yok
Çare mare yok
Çare mare yok
Çare mare yok
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Sende benim gibi yansan keşke
Sende benim gibi yansan keşke
Sende benim gibi yansan keşke
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Ne de zormuş senin olmak
Kime koşsam yerin dolmaz
Yok olsam kaybolsam
Buralardan bu diyardan
Bana ihanette etsen
Kara kara düşünsemde yetmez
Cana kıyamet misin sen
Unutamam üzülsemde geçmez
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Yok bitane daha senden
Zor idare etmem
Oldum deli divane dertten
Deli divane dertten
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Yaren olsan yaralarıma merhem olsan sarıp öpüp sarmalasam seni yine saçmalasak
Yaren olsan yaralarıma merhem olsan sarıp öpüp sarmalasam seni yine saçmalasak
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Sende benim gibi yansan keşke
Sende benim gibi yansan keşke
Sende benim gibi yansan keşke
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Sende benim gibi yansan
REYNMEN - PARE PARE ŞARKISI YOUTUBE'A YÜKLENDİ Mİ? NE ZAMAN YÜKLENECEK?
Şarkı henüz Youtube'a resmi olarak yüklenmedi. Spotify vb. müzik programlarında çıkan şarkının 12 Kasım 2021 tarihinde Youtube'a yüklenmesi bekleniyor. Yani şarkının resmi olarak bugün Youtube'a yüklenmesi bekleniyor.
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