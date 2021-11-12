Reynmen - Pare sözleri! 'Pare Pare' şarkı sözleri nelerdir? Reynmen Pare Pare şarkısı Youtube'a ne zaman yüklenecek?

Reynmen - Pare şarkısı çıktı mı? Reynmen - Pare sözleri çıktı mı? Reynmen - Pare Pare şarkısının tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında detaylar sizlerle...

REYNMEN - PARE ŞARKI SÖZLERİ

Sen bana ne kadar uzakta olsan

Dayanamam ağlamana derdim olsa bile

Benim olmasan bile

Benim olamasan bile

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Ben serdim yoluna pare pare

Yok inan hiç başka çarem

Sensizlik eşit ölüme zaten

Gelme ölüme madem

Yok mmmmm ölüme madem

Yok

Çare mare yok

Çare mare yok

Çare mare yok

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Sende benim gibi yansan keşke

Sende benim gibi yansan keşke

Sende benim gibi yansan keşke

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Ne de zormuş senin olmak

Kime koşsam yerin dolmaz

Yok olsam kaybolsam

Buralardan bu diyardan

Bana ihanette etsen

Kara kara düşünsemde yetmez

Cana kıyamet misin sen

Unutamam üzülsemde geçmez

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Yok bitane daha senden

Zor idare etmem

Oldum deli divane dertten

Deli divane dertten

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Yaren olsan yaralarıma merhem olsan sarıp öpüp sarmalasam seni yine saçmalasak

Yaren olsan yaralarıma merhem olsan sarıp öpüp sarmalasam seni yine saçmalasak

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Sende benim gibi yansan keşke

Sende benim gibi yansan keşke

Sende benim gibi yansan keşke

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Sende benim gibi yansan

REYNMEN - PARE PARE ŞARKISI YOUTUBE'A YÜKLENDİ Mİ? NE ZAMAN YÜKLENECEK?

Şarkı henüz Youtube'a resmi olarak yüklenmedi. Spotify vb. müzik programlarında çıkan şarkının 12 Kasım 2021 tarihinde Youtube'a yüklenmesi bekleniyor. Yani şarkının resmi olarak bugün Youtube'a yüklenmesi bekleniyor.

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