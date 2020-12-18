Reynmen "Leila" Şarkı Sözleri
Reynmen, son yıllarda adından en çok bahsettiren fenomenlerden bir tanesi. Ürettiği içeriklerin yanı sıra çıkardığı single ve şarkılarla da adından çok bahsettiriyor. Son günlerde çıkardığı "Leila" şarkısı, dijital platformlarda en üst sıralarda yer alıyor. İşte Reynmen - Leila şarkısı sözleri!
Youtuber ve fenomen şarkıcı Reynmen kendi gibi fenmomen haline gelen şarkısı 'Leila' teklisini dinleyiclere sundu. Kısa sürede milyonlarca kez dinlenen Reynmen Leila şarkısı hala dinlenme listelerinde en üst sıralarda bulunuyor. Peki, Reynmen kimdir? Reynmen kaç yaşında? Reynmen "Leila" Şarkı sözleri neler?
REYNMEN - LEİLA ŞARKI SÖZLERİ
Leila ah Leila ah
Eyvah Eyvah
Leila ah Leila ah
Sana mecburum ama geri dönemem
Eyvah Eyvah
Ona yine geceleri zehir edemem
Leila ah Leila ah
Sana mecnunum ama seni bilemem
Olmaz olmaz
Zorla yine sana beni sev diyemem
Ne yapsam nafile,
Bomboş,
Bir görsen halimi
Keşke
Yaşansa bir mucize
Çok zor
Anlatsam derdimi
Yok yok,
Düşüyorum dara beni geri verin bana
Arada bir geliyor üzerime ama
Sakladım acının en güzelini sana
Dünya bir yana sen bir yana
Sonu boş ama yine anı çok
Bana geri gelip hadi yamacıma koş
Yine sor yine gelip bana sor
Bulamazsın beni,
Yalnızlara sor Leila
Beni bana sor Leila
Anılara sor Leila
Ama çok zor Leila
Kurtar beni Mevla
Leila ah Leila ah
Sana mecburum ama geri dönemem
Eyvah Eyvah
Ona yine geceleri zehir edemem
Leila ah Leila ah
Sana mecnunum ama seni bilemem
Olmaz olmaz
Zorla yine sana beni sev diyemem
Günahı boynuma
Kaç gel geri bana
Acıma ruhuma açtığın yaralara
Ağlamam asla yok
Ama bağışla beni bak zor
Sor Leila
Beni bana sor Leila
Anılara sor Leila
Ama çok zor Leila
REYNMEN KİMDİR?
Reynmen asıl adıyla Yusuf Aktaş 6 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur ve 25 yaşındadır. Aslen Sivaslı olan Reynmen, ilköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okuluna geçmiş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır. Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine başlamıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesine geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak liseyi açık öğretimden tamamlamıştır. Aktaş, en son İstanbul Aydın Üniversitesi'ndeRadyo ve Televizyon Programcılığı okumuştur. Aktaş, Scorp isimli video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer aldı.2019 yılının Ocak ayında "Derdim Olsun" adlı şarkı ile Türkiye çapında büyük yankı uyandırdı. Daha sonra 2019 yazında "Ela" adlı müzik videosu ile Türkiye'nin en çok izlenen videoları arasına girdi.Reynmen, 2019 yılında Houze Istanbul ismini verdiği müzik şirketini kurdu. Son EP'si RnBesk'i de bu şirket üzerinden yayımladı. EP'deki parçalardan "Hevesim Yok", "Yoksun Başımda", "Radyoda Neşet" ve "Dolunay" klipsiz olarak, "Leila" adlı parçasını ise video klipli olarak çıkarttı. Houze Istanbul bünyesinde henüz Yusuf Aktaş'ın kurumsal iletişimini sağlayan asistanı Burak Koşar ve şirketin müzik direktörlüğünü yapan Oğulcan Nihat bulunuyor. Şirketin merkez ofisi ise İstanbul'da bulunmaktadır.