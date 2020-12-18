Reynmen "Leila" Şarkı Sözleri

Reynmen, son yıllarda adından en çok bahsettiren fenomenlerden bir tanesi. Ürettiği içeriklerin yanı sıra çıkardığı single ve şarkılarla da adından çok bahsettiriyor. Son günlerde çıkardığı "Leila" şarkısı, dijital platformlarda en üst sıralarda yer alıyor. İşte Reynmen - Leila şarkısı sözleri!

Youtuber ve fenomen şarkıcı Reynmen kendi gibi fenmomen haline gelen şarkısı 'Leila' teklisini dinleyiclere sundu. Kısa sürede milyonlarca kez dinlenen Reynmen Leila şarkısı hala dinlenme listelerinde en üst sıralarda bulunuyor. Peki, Reynmen kimdir? Reynmen kaç yaşında? Reynmen "Leila" Şarkı sözleri neler?

REYNMEN - LEİLA ŞARKI SÖZLERİ

Leila ah Leila ah

Eyvah Eyvah

Leila ah Leila ah

Sana mecburum ama geri dönemem

Eyvah Eyvah

Ona yine geceleri zehir edemem

Leila ah Leila ah

Sana mecnunum ama seni bilemem

Olmaz olmaz

Zorla yine sana beni sev diyemem

Ne yapsam nafile,

Bomboş,

Bir görsen halimi

Keşke

Yaşansa bir mucize

Çok zor

Anlatsam derdimi

Yok yok,

Düşüyorum dara beni geri verin bana

Arada bir geliyor üzerime ama

Sakladım acının en güzelini sana

Dünya bir yana sen bir yana

Sonu boş ama yine anı çok

Bana geri gelip hadi yamacıma koş

Yine sor yine gelip bana sor

Bulamazsın beni,

Yalnızlara sor Leila

Beni bana sor Leila

Anılara sor Leila

Ama çok zor Leila

Kurtar beni Mevla

Leila ah Leila ah

Sana mecburum ama geri dönemem

Eyvah Eyvah

Ona yine geceleri zehir edemem

Leila ah Leila ah

Sana mecnunum ama seni bilemem

Olmaz olmaz

Zorla yine sana beni sev diyemem

Günahı boynuma

Kaç gel geri bana

Acıma ruhuma açtığın yaralara

Ağlamam asla yok

Ama bağışla beni bak zor

Sor Leila

Beni bana sor Leila

Anılara sor Leila

Ama çok zor Leila

REYNMEN KİMDİR?

Reynmen asıl adıyla Yusuf Aktaş 6 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur ve 25 yaşındadır. Aslen Sivaslı olan Reynmen, ilköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okuluna geçmiş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır. Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine başlamıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesine geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak liseyi açık öğretimden tamamlamıştır. Aktaş, en son İstanbul Aydın Üniversitesi'ndeRadyo ve Televizyon Programcılığı okumuştur. Aktaş, Scorp isimli video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer aldı.2019 yılının Ocak ayında "Derdim Olsun" adlı şarkı ile Türkiye çapında büyük yankı uyandırdı. Daha sonra 2019 yazında "Ela" adlı müzik videosu ile Türkiye'nin en çok izlenen videoları arasına girdi.Reynmen, 2019 yılında Houze Istanbul ismini verdiği müzik şirketini kurdu. Son EP'si RnBesk'i de bu şirket üzerinden yayımladı. EP'deki parçalardan "Hevesim Yok", "Yoksun Başımda", "Radyoda Neşet" ve "Dolunay" klipsiz olarak, "Leila" adlı parçasını ise video klipli olarak çıkarttı. Houze Istanbul bünyesinde henüz Yusuf Aktaş'ın kurumsal iletişimini sağlayan asistanı Burak Koşar ve şirketin müzik direktörlüğünü yapan Oğulcan Nihat bulunuyor. Şirketin merkez ofisi ise İstanbul'da bulunmaktadır.