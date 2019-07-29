Reynmen'in yeni aşkını hırka ele verdi

Son yıllarda herkes gerçek adı Yusuf Aktaş olan sosyal medya fenomeni Reynmen'i konuşuyor, şarkıları milyonlarca kez izleniyor. Reklamcılar da onun peşinden koşturuyor. Ünlü youtuber'ın özel hayatı da merak konusu… Daha önce oyuncu Bahar Şahin ile aşk yaşayan Reynmen'in gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdığı öne sürüldü. Reynmen'in Yasak Elma dizisinde Talat Bulut'un hayat verdiği Halit Argun'un küçük kızı Lila rolüyle ünlenen Ayşegül Çınar ile yakınlaştığı iddia edildi. Ayşegül Çınar'ın Reynmen ile yakınlığını fanlarının paylaştığı video ortaya çıkardı.

tv100, Magazin Hattı'nın özel haberine göre Göktürk'teki evinin bahçesinde şarkı söyleyen Reynmen'in yanındaki salıncakta sallanan genç kızın Ayşegül Çınar olduğu öğrenildi. Reynmen ile Göktürk'te bir cafede de beraber görülen Ayşegül Çınar'ın üzerindeki aynı hırkayla yaptığı paylaşım da fanların gözünden kaçmadı.