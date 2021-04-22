Reynmen'in Twitter hesabı askıya alındı!
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Reynmen'in Twitter hesabı askıya alındı!

Reynmen'in Twitter hesabı askıya alındı!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Çıkardığı şarkılar ve sosyal medyadan yaptığı açıklamalar ile sık sık gündeme gelen Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın Twitter askıya alındı.

Çıkardığı şarkılar ve sosyal medyadan yaptığı açıklamalar ile sık sık gündeme gelen Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın Twitter askıya alındı.

Reynmen, bu durumu şaşkınlıkla karşılayarak takipçileriyle paylaştı.

KENDİSİ BİLE İNANAMADI

Instagram sayfası üzerinden bir paylaşım yapan Reynmen, Twitter hesabının askıya alındığını duyurdu. Bu duruma şaşıran Reynmen, "Nasıl ya" notunu düştü.

ENES BATUR'A KISITLAMA GELMİŞTİ

Türkiye'nin en çok takipçiye sahip YouTuber'larının arasında yer alan Enes Batur, 'Topluluk kurallarını' ihlal ettiği gerekçesiyle YouTube'dan ceza almıştı...

Sosyal medya hesabından cezaya itiraz eden Batur "Sinir krizi geçireceğim gerçekten. 5 yıl önce yayınladığım bir video yüzünden ihtar aldım. YouTube'a video yüklemem yasaklandı. Sıkıntıyı çözmeye çalışacağım bakalım dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Hürriyet

Sosyal medya fenomeni Reynmen'in Twitter hesabı askıya alındı
Sosyal medya fenomeni Reynmen'in Twitter hesabı askıya alındı
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