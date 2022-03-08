REYNMEN'İN HAKARET DAVASINDA YENİ MÜTALAA AÇIKLANDI

REYNMEN olarak bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş'ın sunucu Bircan Bali'ye tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, savcı değişikliği nedeniyle yeni mütalaa hazırlandı. Savcı mütalaasında Aktaş'ın "hakaret" suçunu haksız fiil altında işlediği gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesini istedi.

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Yusuf Aktaş ve şikayetçi Bircan Bali katılmadı. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel