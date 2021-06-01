Reyhanlı patlaması davasında karar çıktı
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Reyhanlı patlaması davasında karar çıktı

Reyhanlı patlaması davasında karar çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 8 yıl önce 53 kişinin hayatını kaybettiği patlamalarda ihmali oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan dönemin Hatay İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç ile 3 polis müdürü 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 8 yıl önce 53 kişinin hayatını kaybettiği patlamalarda ihmali oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan dönemin Hatay İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç ile 3 polis müdürü 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza 5 yıl süreyle ertelendi.

Reyhanlı'daki patlamalarla ilgili ilgili emniyet müdürlerinin görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yargılandığı dava Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada, 10 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Hatay Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç, Hatay TEM Şube Müdürü Nevzat Eşit, TEM eski Müdür Yardımcısı Eyüp Karaçoban ile Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Murat Berk'in yargılanmasına devam edildi.

Ragıp Kılıç'ın alınan istihbari bilgiye ilişkin gerekli takip ve koordinasyonu sağlamayıp Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürünün konudan haberdar edilmesi ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması konusunda talimatının bulunmadığı, Nevzat Eşit ve Eyüp Karaçoban'ın gelen istihbari bilgiye ilişkin olarak ani gelişen olaylarla ilgili çalışmalar yapmayıp koordinasyonu sağlamadıkları, Murat Berk'in ise Evrak Asayiş Büro Amirliği'nde Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) sorumlusu olarak 7 gün 24 saat esasına göre personel görevlendirmeyip iş bölümü yapmadığı iddiasıyla 3 yıla kadar hapsi istendiği davada karar çıktı.

Mahkeme heyeti, eski Hatay İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç, Hatay TEM Şube Müdürü Nevzat Eşit, TEM eski Müdür Yardımcısı Eyüp Karaçoban ile Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Murat Berk'e 10'ar ay hapis cezası verdi.

4 kişiye verilen 10'ar ay hapis cezası, iyi halden 8 aya indirilerek 5 yıl süreyle ertelendi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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